La marca estadounidense de indumentaria deportiva New Balance cerró el 2025 con la apertura de dos nuevas tiendas en Perú, elevando a siete su red de locales físicos. La primera fue inaugurada en diciembre en el Mall Aventura de Arequipa; y la segunda, en Plaza San Miguel, en Lima.

La elección de ambas ubicaciones responde a una evaluación del potencial comercial y del perfil de consumidores. Arequipa, por ejemplo, permite a la marca fortalecer su presencia fuera de Lima y consolidar el sur del país. En tanto, San Miguel amplía la cobertura en Lima Oeste, una zona con tráfico y diversidad de públicos.

“Estas aperturas forman parte de una estrategia de expansión planificada, orientada a fortalecer nuestra red de tiendas y a acercar la marca a nuevos consumidores en zonas clave del país. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera sostenible, manteniendo una propuesta de valor coherente con los estándares globales de New Balance”, señaló un representante de la marca en el Perú.

Dichas aperturas se enmarcan en un plan de expansión de mediano plazo. De cara al 2026, New Balance proyecta la apertura de dos nuevas tiendas adicionales en el país, consolidando su presencia en el canal retail físico, reportó Fashion Network.

Las dos nuevas tiendas de New Balance siguen el formato habitual que la marca aplica en sus locales del país, con excepción del concepto exclusivo de La Molina.

New Balance fortalece presencia global y proyecta llegar a US$ 10,000 millones

Luego de facturar US$ 7,800 millones en 2024, New Balance apuntaba a alcanzar ingresos por US$ 10,000 millones anuales en los próximos años, informó el medio español Modaes.

El crecimiento de la marca responde a una estrategia de distribución enfocada y alta demanda de modelos clave. Por ejemplo, Foot Locker, cadena minorista de calzado y ropa deportiva, reportó crecimientos de doble dígito en ventas de New Balance.

Joe Preston, CEO de New Balance, destacó una estrategia de “pensar global y actuar local”, que incluye alianzas con diseñadores como Aimé Leon Dore y un enfoque en relaciones sólidas con minoristas.

En paralelo, la marca estadounidense impulsa su expansión internacional con nuevas tiendas propias en Europa y África. En Lisboa, abrió una tienda en Chiado; y en Sudáfrica, contemplaba aumentar en 30% su presencia con cuatro nuevas aperturas en 2026, según África Business Insider.

De esa manera, New Balance avanza en su crecimiento en Europa occidental y Norte de Asia, además de una expansión activa en mercados emergentes de Asia, África y América Latina.

DATO CLAVE DE NEW BALANCE:

Locales. New Balance tiene más de 130 tiendas en Estados Unidos y muchas más globalmente, con una fuerte expansión en países de América Latina como Perú (con tiendas en Jockey Plaza, Plaza Norte, Parque La Molina, etc.) y una presencia internacional en más de 120 países.

