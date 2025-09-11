La cadena española de accesorios tecnológicos La Casa de las Carcasas intensifica su expansión en el mercado peruano y ya suma seis tiendas físicas desde su ingreso en mayo de 2025. Solo en agosto, la firma abrió tres nuevos locales, lo que reafirma su estrategia de consolidarse como jugador relevante en el canal retail especializado en tecnología.

Con más de mil puntos de venta a nivel global, la compañía eligió al Perú como parte clave de su crecimiento en Sudamérica. Su primer local abrió en Mall Aventura Santa Anita, Lima, en la última semana de mayo. Desde entonces, el despliegue comercial no ha cesado.

La firma opera bajo un modelo multicategoría que abarca carcasas, cargadores inalámbricos, audífonos y soportes para celulares, combinando diseño y funcionalidad. El objetivo es claro: captar al consumidor con una propuesta diferenciada y extender su presencia en regiones clave más allá de Lima.

“Estamos muy entusiasmados de iniciar operaciones en Perú, un país que hemos elegido cuidadosamente como parte clave de nuestra estrategia de crecimiento en Sudamérica”, dijo Daniel Rodriguez, director de Latam de La Casa de las Carcasas.

Las más recientes inauguraciones se realizaron en agosto en tres centros comerciales: Real Plaza Villa María del Triunfo (Lima), Mall Plaza Cayma y Mall Aventura Arequipa, lo que consolida su presencia en la capital y en la ciudad del sur. A estas se suman las tiendas abiertas en julio en Mall Bellavista (Callao) y Open Plaza Atocongo (Lima Sur).

Daniel Rodríguez, director regional para Latinoamérica de la compañía destacó que Perú es clave en para su crecimiento en la región. (Foto: La Casa de las Carcasas).

La Casa de las Carcasas apuesta por Perú por el crecimiento del retail tecnológico

la firma europea especializada en accesorios tecnológicos ya cuenta con más de 600 tiendas en Europa y una presencia creciente en América Latina. Su ingreso más reciente fue en el mercado peruano, al que apuesta por el crecimiento del retail tecnológico y la elevada demanda de dispositivos móviles.

“Perú es un mercado joven, con un consumidor cada vez más exigente, que busca personalización, sostenibilidad y cercanía con la marca. Así que el plan es expandirnos también a otras regiones clave, ya establecimos conversaciones en distintas ciudades. Ahí es donde nosotros vemos la oportunidad de aportar un diferencial claro”, explicó el ejecutivo.

La compañía proyecta abrir 20 tiendas físicas en su primer año y alcanzar hasta 60 en el mediano plazo, incluyendo regiones fuera de Lima. Su estrategia combina locales experienciales, productos ecoamigables y un canal e-commerce robusto, aunque con énfasis en el contacto directo con el cliente en tienda física.

Además, la empresa busca integrarse al ecosistema económico local mediante alianzas con proveedores nacionales para logística y servicios. Tras su experiencia en mercados como Colombia, donde prevén cerrar el año con 15 tiendas, La Casa de las Carcasas llega al Perú con un modelo probado y una propuesta que apunta a liderar el segmento de accesorios tecnológicos.