La compañía proyecta abrir 20 tiendas físicas en su primer año. (Foto: Difusión)
La compañía proyecta abrir 20 tiendas físicas en su primer año. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La cadena española de accesorios tecnológicos y ya suma seis tiendas físicas desde su ingreso en mayo de 2025. Solo en agosto, la firma abrió tres nuevos locales, lo que reafirma su estrategia de consolidarse como jugador relevante en el canal retail especializado en tecnología.

Con más de mil puntos de venta a nivel global, la compañía eligió al Perú como parte clave de su crecimiento en Sudamérica. Desde entonces, el despliegue comercial no ha cesado.

La firma opera bajo un modelo multicategoría que abarca carcasas, cargadores inalámbricos, audífonos y soportes para celulares, combinando diseño y funcionalidad. El objetivo es claro: captar al consumidor con una propuesta diferenciada y extender su presencia en regiones clave más allá de Lima.

“Estamos muy entusiasmados de iniciar operaciones en Perú, un país que hemos elegido cuidadosamente como parte clave de nuestra estrategia de crecimiento en Sudamérica”, dijo Daniel Rodriguez, director de Latam de La Casa de las Carcasas.

Las más recientes inauguraciones se realizaron en agosto en tres centros comerciales: Real Plaza Villa María del Triunfo (Lima), Mall Plaza Cayma y Mall Aventura Arequipa, lo que consolida su presencia en la capital y en la ciudad del sur. A estas se suman las tiendas abiertas en julio en Mall Bellavista (Callao) y Open Plaza Atocongo (Lima Sur).

Daniel Rodríguez, director regional para Latinoamérica de la compañía destacó que Perú es clave en para su crecimiento en la región. (Foto: La Casa de las Carcasas).
Daniel Rodríguez, director regional para Latinoamérica de la compañía destacó que Perú es clave en para su crecimiento en la región. (Foto: La Casa de las Carcasas).
LEA TAMBIÉN: Gadgets que marcan el ritmo en el mundo corporativo: lo que más valora el ejecutivo peruano

La Casa de las Carcasas apuesta por Perú por el crecimiento del retail tecnológico

la firma europea especializada en accesorios tecnológicos ya cuenta con más de 600 tiendas en Europa y una presencia creciente en América Latina.

“Perú es un mercado joven, con un consumidor cada vez más exigente, que busca personalización, sostenibilidad y cercanía con la marca. Así que el plan es expandirnos también a otras regiones clave, ya establecimos conversaciones en distintas ciudades. Ahí es donde nosotros vemos la oportunidad de aportar un diferencial claro”, explicó el ejecutivo.

La compañía proyecta abrir 20 tiendas físicas en su primer año y alcanzar hasta 60 en el mediano plazo, incluyendo regiones fuera de Lima. Su estrategia combina locales experienciales, productos ecoamigables y un canal e-commerce robusto, aunque con énfasis en el contacto directo con el cliente en tienda física.

Además, la empresa busca integrarse al ecosistema económico local mediante alianzas con proveedores nacionales para logística y servicios. Tras su experiencia en mercados como Colombia, donde prevén cerrar el año con 15 tiendas, La Casa de las Carcasas llega al Perú con un modelo probado y una propuesta que apunta a liderar el segmento de accesorios tecnológicos.

LEA TAMBIÉN: Crece a doble dígito demanda de productos ‘wearable’: lo que más valora el usuario

TE PUEDE INTERESAR

PC Factory configura un 2025 con arribo a provincias y más marcas propias en Perú
Venta de equipos gamer y para streaming crece por boom de creadores de contenido
Demanda de accesorios y electrodomésticos inteligentes en aumento en Lima Norte y Sur

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.