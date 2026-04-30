La movilidad en el Perú está experimentando una importante evolución. Durante el evento Chery Super Hybrid Tech Night, que reunió a la prensa y líderes de opinión, la marca automotriz presentó oficialmente en el país su tecnología Chery Super Híbrida (CSH). Esta propuesta busca redefinir el concepto de autonomía al permitir recorrer largas distancias con un menor costo de uso, combinando de forma inteligente la energía eléctrica y la gasolina en un solo sistema.

A diferencia de otras alternativas, la tecnología CSH ha sido desarrollada para adaptarse al uso real del cliente en su rutina diaria. Su avanzado sistema de propulsión integra un motor de combustión 1.5 turbo con dos motores eléctricos, una transmisión híbrida dedicada y una batería de 18.3 kWh, logrando un equilibrio ideal entre potencia, eficiencia y sostenibilidad.

El sistema permite que el vehículo funcione bajo dos modos principales. Por un lado, el Modo Eléctrico (EV), ideal para conducir en la ciudad, ya que genera cero emisiones de CO₂, reduce el ruido al mínimo y no consume combustible.

Por otro lado, el Modo Híbrido (HEV), donde el motor de gasolina puede impulsar el vehículo o funcionar como generador para recargar la batería, extendiendo la autonomía sin depender exclusivamente de puntos de carga. Además, su sistema inteligente aprovecha la energía de la desaceleración y el frenado para autorecargarse, optimizando el consumo en cada trayecto.

“Durante el exigente Desafío Panamericano, la tecnología Chery Super Híbrida recorrió 8.900 kilómetros a través de nueve países, demostrando en diversas geografías que la innovación es capaz de mover montañas”

Ahorro real y la llegada de la Tiggo 8 CSH

Uno de los principales diferenciales de esta tecnología es su impacto directo en la economía del usuario. Al combinar automáticamente ambas fuentes de energía según la conducción, el sistema reduce significativamente el gasto frente a un vehículo tradicional.

En situaciones concretas, un trayecto de más de 1.000 kilómetros, como la ruta Lima – Cusco, puede realizarse con un costo aproximado de S/ 330, evidenciando el ahorro que ofrece esta innovación.

Esta avanzada plataforma tecnológica se integra en el mercado peruano a través de la nueva Tiggo 8 CSH. Esta SUV de tres filas ha sido diseñada para el uso familiar, combinando un amplio espacio interior, confort y tecnología. Gracias a su configuración, logra más de 320 caballos de potencia combinada, permitiendo alcanzar hasta 80 kilómetros en modo 100% eléctrico y una destacada autonomía total de hasta 1.200 kilómetros.

“LaTiggo8 CSH logra una asombrosa autonomía combinada de hasta 1.200 kilómetros y puede recorrer 80 kilómetros en modo 100% eléctrico”

Respaldo global y una propuesta competitiva

Todo este desarrollo cuenta con el sólido respaldo de Chery, una marca con casi 30 años de trayectoria global, presencia en más de 80 países y más de 18 millones de usuarios. En el Perú, donde opera de manera ininterrumpida desde hace cerca de 20 años, ha sido elegida como la mejor marca china por los propios consumidores.

A nivel internacional, su calidad ha marcado un récord en satisfacción al cliente, recibiendo este año 14 premios J.D. Power, además de diversos reconocimientos por su liderazgo en nuevas energías.

“Hoy el verdadero diferencial en la industria no es solo la tecnología, sino el impacto que tiene en el usuario”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery en Perú. “Con Chery, estamos llevando la electrificación a un nivel donde se traduce en algo concreto: más eficiencia y un ahorro real en el día a día”, enfatizó la ejecutiva.

Disponibilidad y beneficios de lanzamiento

La nueva Tiggo 8 CSH, equipada con la tecnología Chery Super Híbrida, ya se encuentra disponible en el mercado peruano con un precio de lista de US$ 36.990. Como parte de su etapa de lanzamiento, los clientes pueden acceder a un precio desde US$ 34.490 gracias a un bono especial.

A esto se suma una campaña de financiamiento de la mano de Santander, que ofrece tasas preferenciales por tratarse de un vehículo híbrido, complementada con un plan de mantenimiento integral incluido por dos años.

Finalmente, para reafirmar su compromiso y absoluta confianza en la calidad de sus vehículos, Chery se consolida como la primera marca en el país en otorgar garantía de motor de por vida, sumada a 8 años de cobertura exclusiva para su avanzado sistema híbrido.

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