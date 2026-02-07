El ejecutivo explicó que el avance del 2025 se apoyó principalmente en los servicios a los sectores de seguros y banca, además del ingreso al segmento retail y consumo masivo. De esa manera, habría cerrado el año con ventas alrededor de US$ 20 millones.

Un hito que permitió ampliar su presencia a nuevos sectores fue el acuerdo alcanzado con SAP en Perú, la única sede donde aún no se concretaba. Dicha alianza abrió a Softtek la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de negocio y llegar a industrias donde buscaban mayor presencia.

Aguilar recordó que SAP es una herramienta ampliamente utilizada por sectores como recursos naturales, retail y consumo masivo, y que, si bien Softtek ya era partner global, la consolidación del partnership a nivel local les permitirá habilitar todo el portafolio de servicios SAP a sus clientes. “Nuestra principal palanca continúa siendo seguros y banca, pero este 2025 hemos comenzado a generar negocios en retail y consumo masivo, lo que nos permite diversificar la operación en el país”, afirmó.

El ingreso a retail y consumo masivo, junto con el acuerdo local con SAP, reconfiguró la operación de Softtek y abre la puerta a un 2026 enfocado en acelerar el crecimiento, adelantó su country manager. Foto: Softtek.

Las proyecciones y metas de Softtek para el 2026 en Perú

Para este 2026, Aguilar comentó que la empresa mantendrá su enfoque en crecimiento sostenido y en mayores oportunidades vinculadas al ecosistema SAP. En la banca y seguros, mantienen un ritmo estable, con servicios continuos y renovaciones de contratos. Así, el reto será acelerar la expansión en otras industrias como el retail y consumo masivo.

“Visualizamos un 2026 retador, como todos los años, y además será un año electoral. Normalmente, en esos periodos hay momentos de mayor o menor dinamismo, por lo que nuestro foco es generar negocio. La meta es retomar la senda de crecimiento del 15% al 20%”, comentó.

Respecto a la demanda de servicios, Aguilar indicó que la tendencia está marcada por la contratación de talento tecnológico, bajo diversas modalidades: gestionado por el cliente, por Softtek o de manera conjunta. Los perfiles más solicitados combinan background tecnológico con capacidades en inteligencia artificial, que permiten acelerar la creación de productos digitales. Además, destacó la demanda de fábricas de software, desarrollo por requerimientos específicos y consultoría orientada a actualización tecnológica y eficiencia operativa.

De cara al 2026, reiteró que la compañía se enfocará en Perú en consolidar el crecimiento esperado del 15% y 20% , apoyándose en tendencias que ya vienen mostrando dinamismo. Agregó que el mayor impulso hoy proviene del onboarding digital, es decir, procesos simples, rápidos y totalmente digitales para clientes de bancos, aseguradoras, telecomunicaciones o retail.

Dicho avance, sostuvo, debe ir acompañado de un sólido sistema de ciberseguridad. “El reto es cómo seguir creando productos digitales seguros, asegurando que los datos de los clientes estén protegidos y evitando fraudes. Ese es el gran desafío en todos los sectores”, mencionó.

Además, subrayó que la inteligencia artificial es un acelerador clave, pues permite ganar eficiencia sin comprometer la seguridad.

Otra de las metas de la tecnológica es equilibrar la operación en el mediano plazo. “Esperamos que sectores como retail, consumo masivo y recursos naturales crezcan y alcancen alrededor del 20%, al igual que la banca, mientras que seguros no debería retroceder. Nuestro ideal, no para 2026 pero sí para los próximos dos o tres años, es que la torta se reparta en cuatro partes: 25% seguros, 25% banca, 25% recursos naturales y 25% retail, consumo masivo e industrial”, añadió.

La tecnológica Softtek busca retomar un avance de entre 15% y 20% en 2026, apoyada en SAP, talento digital e industrias que este año empezaron a ganar tracción. Foto: Sotttek.

Expansión regional: ¿nuevos países a la vista?

En cuanto al desarrollo regional, Aguilar recordó que Softtek es una compañía mexicana con fuerte presencia en México, desde donde también atiende a clientes en Estados Unidos. Asimismo, mantiene operaciones en Europa, Asia y Sudamérica —Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Perú—. “ Para el 2026 estamos evaluando cómo empezar a generar negocios en Ecuador y Centroamérica. Esa es la intención que tenemos como compañía”, comentó.

En materia de inversiones, señaló que Softtek destina aproximadamente el 3% de su presupuesto anual a innovación, enfoque que la empresa mantiene desde hace varios años. Ese monto se orienta al desarrollo de tecnologías emergentes y a iniciativas vinculadas a inteligencia artificial generativa. “Esa inversión nos permite seguir desarrollando productos propios y mantenernos a la vanguardia”, manifestó.