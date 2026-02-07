Softtek cerró el 2025 con cerca de US$ 20 millones de facturación en Perú. Foto: Softtek.
Softtek cerró el 2025 con cerca de US$ 20 millones de facturación en Perú. Foto: Softtek.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Softtek, la tecnológica de capital mexicano que llegó al Perú en 2019, calificó el 2025 como un año retador. Desde su ingreso al mercado local, la empresa ha mantenido un crecimiento interanual de entre 15% y 20%, pero el año pasado la expansión fue menor. El 2025 ha sido más desafiante y el crecimiento interanual se sitúa alrededor del 10% frente al 2024”, señaló Daniel Aguilar, country manager de Softtek Perú. Frente a este contexto, ¿qué proyecta para el 2026?

TE PUEDE INTERESAR

Buena temporada de reportes corporativos en EE. UU: la IA como causa y riesgo
Chatbots con IA pueden influir en la intención de los votantes
El 67% de grandes empresas en Perú aceleró adopción de IA: ¿qué viene el 2026?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.