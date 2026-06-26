El sector del entretenimiento espera una campaña favorable por Fiestas Patrias y proyecta un crecimiento de hasta 7% en sus ventas durante esta temporada, en comparación con el año pasado. La expectativa responde al incremento de la oferta de espectáculos y al mayor flujo de consumidores impulsado por los feriados largos, las vacaciones escolares y el pago de gratificaciones.

De acuerdo con el Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las actividades dirigidas al público familiar concentrarán el mayor dinamismo durante la campaña. En este grupo destacan los circos, festivales, conciertos y otras propuestas de entretenimiento masivo.

La temporada reunirá una variada programación de eventos, entre ellos circos tradicionales, festivales musicales y obras teatrales, que buscarán captar la mayor demanda de asistentes. La diversidad de la oferta será uno de los principales factores que impulsarán el desempeño del sector durante julio.

El gremio estima que el gasto promedio en entretenimiento alcanzará los S/450 por persona y alrededor de S/1,500 por grupo familiar, dependiendo del tipo de evento. (Foto: Difusión La Tarumba)

Gasto promedio y diversidad de espectáculos

Las proyecciones también apuntan a un mayor interés de las familias por realizar actividades recreativas durante el feriado largo. En paralelo, los espectáculos nocturnos mantendrán una participación importante, aunque concentrada principalmente en el público joven.

En cuanto al gasto previsto para esta campaña, el gremio estima que el desembolso promedio destinado al entretenimiento alcanzaría los S/450 por persona, mientras que un grupo familiar podría invertir alrededor de S/1,500, dependiendo del número de integrantes y del tipo de espectáculo elegido.

Aunque Lima continuará siendo el principal mercado para la industria del entretenimiento, otras ciudades vienen ganando protagonismo. Arequipa se consolida como la segunda plaza con mayor actividad, seguida de Trujillo, Tacna, Cusco y Huancayo, reflejando un crecimiento progresivo de la oferta fuera de la capital.

Lima continuará liderando la actividad del sector, aunque Arequipa se consolida como la segunda plaza más importante para la realización de espectáculos. (Foto: Andina)

Inseguridad ciudadana afecta al sector

Pese a las perspectivas positivas, el sector enfrenta retos que siguen presionando su rentabilidad. Entre ellos figuran el incremento de los costos de producción, asociados al alquiler de espacios, transporte, combustible, montaje, equipos técnicos, iluminación y contratación de artistas, además de las mayores exigencias logísticas para desarrollar eventos de gran escala.

A ello se suma el impacto de la inseguridad ciudadana, que ha obligado a reforzar los protocolos de protección en los espectáculos y ha modificado algunos hábitos del público al momento de asistir a un evento. No obstante, el gremio considera que la mayor demanda prevista para Fiestas Patrias permitirá compensar parte de estas dificultades y mantener una perspectiva favorable para la industria.