Día no laborable para trabajadores del sector público debe ser compensado. Foto: Andina.
Día no laborable para trabajadores del sector público debe ser compensado. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El Gobierno del Perú oficializó un durante el 2026, mediante el Decreto Supremo (DS) N° 075-2026-PCM.

La medida permitirá formar un fin de semana largo junto a las celebraciones por y busca impulsar el turismo interno y las economías locales.

El DS declaró como día no laborable al lunes 27 de julio a nivel nacional. Establece que las horas dejadas de laborar durante ese día deberán recuperarse en los 10 días posteriores o en la fecha que determine cada entidad pública según sus necesidades institucionales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo precisó que el día no laborable será considerado hábil para fines tributarios.

La norma también señala que las empresas privadas podrán acogerse al día no laborable previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

En esos casos, ambas partes deberán definir la forma de recuperación de horas. Si no existe consenso, la decisión quedará en manos del empleador.

Ls fines de semana largos buscan impulsar el turismo interno y dinamizar las economías locales. Foto: Magnifik
Ls fines de semana largos buscan impulsar el turismo interno y dinamizar las economías locales. Foto: Magnifik
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Servicios esenciales continuarán operando

El decreto también dispone que las entidades públicas deberán garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la población durante el día no laborable.

Además, empresas y entidades vinculadas a sectores como salud, limpieza, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, aeropuertos, restaurantes, seguridad, sistema financiero y abastecimiento de alimentos podrán definir qué trabajadores continuarán laborando para asegurar la atención al público.

Cabe mencionar que este tipo de fines de semana largos forman parte de las estrategias impulsadas desde hace más de una década para promover viajes internos y actividades turísticas dentro del país.

El día no laborable permitirá formar un fin de semana largo durante las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
El día no laborable permitirá formar un fin de semana largo durante las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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