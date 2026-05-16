Cuando se trata de destrabar proyectos de inversión pública, la asistencia técnica no solo se configura como un soporte oficial: se convierte en una articulación con la alta dirección capaz de identificar las cifras detrás de los problemas.

Así lo resaltó Videnza Consultores, que, en alianza con el Instituto Bicentenario y Marco Lógico Consultores, lanzó el “Proyecto de acompañamiento para mejorar la gestión de las inversiones públicas en los gobiernos regionales de Arequipa, Junín y Cusco”.

La sistematización integra, en suma, una lectura comparada de resultados, buenas prácticas, lecciones y recomendaciones acerca de cada región.

Los avances

En detalle, Cusco registró alrededor de 120 asistencias técnicas, 4 capacitaciones temáticas con 301 participantes y una cartera priorizada de 9 inversiones.

¿Cuál fue el impacto? Al cierre del 2025, la cartera seleccionada de proyectos (CSP) alcanzó un avance del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 96.06%, por encima del promedio regional de 92.7%. Asimismo, el Gobierno regional se ubicó en el primer lugar del Índice de Gestión de la Inversión Pública (IGEIP).

Arequipa, por su parte, reportó 90 asistencias técnicas, 2 capacitaciones temáticas con 88 participantes y una cartera priorizada de 8 inversiones. La cartera seleccionada de proyectos (CSP) registró un avance del 99.91% del PIM y la región alcanzó un 99.90% de ejecución presupuestal. Con ello, se ubicó en el séptimo lugar del IGEIP.

Junín, la tercera región considerada en el estudio, desarrolló 102 consultas técnicas, 12 reuniones de trabajo, 8 sesiones sprint y más de 200 participantes en acciones formativas. Su resultado más distintivo fue el cierre de 132 inversiones de 190 validadas y la consolidación de capacidades institucionales para obras por impuestos (OxI), lo que contribuyó a ubicar al Gobierno regional en el segundo lugar del IGEIP.

Municipios con bajo gasto y algunos en 0%: así avanza la ejecución presupuestal en Perú. (Foto: Andina)

Al respecto, Arturo Perata, CEO de Marco Lógico Consultores, sostuvo que “es posible acelerar y organizar la inversión pública real con un arranque técnico, presidencial, territorial, y de trabajo directo con cada uno de los gobiernos”.

“Cusco mostró una mejor ejecución sobre el impacto operativo del programa. Arequipa. sobre esta capacidad de toma de decisiones [y seguimiento de inversiones], y Junín, en el impacto institucional más que presupuestal” , puntualizó el especialista.

Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó el patrón común que persiste en estas tres regiones.

“Cuando entramos a mirar el departamento de Cusco, el equipo del viceministerio de Economía señala que las brechas económicas al año 2024 mostraban que la principal variable era los recursos turísticos, seguido de riego tecnificado”.

“Igual nos está pasando en Arequipa, también tienen, curiosamente, por el lado de las brechas económicas, los recursos turísticos. [...] En brechas sociales, los residuos sólidos parece una constante en estos departamentos”, añadió.

“Junín también tiene impacto importante en recursos turísticos y en residuos sólidos. Se suman educación y alcantarillado. Son datos que alinean un poco el tema de por dónde deberíamos transitar esta asignación de los recursos públicos”, finalizó.