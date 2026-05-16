El empleo en Lima Metropolitana sumó más de 5.8 millones de trabajadores en febrero - abril de este año, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es decir, creció 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Si bien Servicios sigue liderando la creación de puestos de trabajo (casi 3.3 millones responden a esta actividad), quienes registraron un mayor dinamismo fueron Comercio (1.3 millones) y Manufactura (741,000), con incrementos de 13% y 7.3%, respectivamente.

El empleo en Lima Metropolitana sumó más de 5.8 millones de trabajadores en febrero - abril de este año. (Foto: Andina)

Con esto en mente, la data del INEI permite responde una consulta. Si se considera a todos los trabajadores registrados, ¿cuántas horas se trabajó en Lima Metropolitana en ese periodo? La data revela que más de 1.6 millones de personas en Lima Metropolitana superan esta jornada laboral.

Entre febrero y abril del 2026, Lima Metropolitana concentró más de 5.8 millones de trabajadores. En promedio, los limeños trabajaron alrededor de 45.8 horas semanales durante el trimestre móvil, una cifra cercana al límite legal vigente.

Hay que recordar que la Constitución Política y el Decreto Legislativo N.º 854 establecen que la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 48 horas semanales como máximo.

Sin embargo, el mercado laboral muestra realidades muy distintas: mientras algunos empleados trabajan menos de 40 horas, otros incluso superan las 80 horas semanales.

Durante el trimestre analizado, el grupo más numeroso —equivalente a cerca de 1.9 millones de trabajadores— laboró entre 41 y 50 horas semanales, el rango más cercano a la jornada legal vigente.

Hay limeños que trabajan incluso más de 80 horas

Más de 2.1 millones de personas trabajaron menos de 40 horas semanales en Lima Metropolitana. La mayor parte de este grupo se concentró en jornadas de entre 31 y 40 horas por semana (cerca de 1.1 millones).

En el otro extremo, cerca de 1.8 millones de limeños trabajaron más de 50 horas semanales durante el trimestre móvil febrero-marzo-abril del 2026.

Dentro de este grupo destacan más de 875,500 personas con jornadas de entre 51 y 60 horas por semana, mientras otros 185,800 limeños incluso superan las 80 horas semanales.

Estas cifras también reflejan, en parte, trabajadores que mantienen más de un empleo para sostener sus ingresos mensuales.

Más de 2.1 millones de personas trabajaron menos de 40 horas semanales en Lima Metropolitana. Foto: Andina.

¿Quiénes trabajan más horas en Lima?

Los trabajadores de entre 25 y 44 años continúan registrando las jornadas laborales más extensas en Lima Metropolitana, con horarios promedio superiores a las 47 horas semanales.

Les siguen los mayores de 45 años, con jornadas promedio alrededor de las 45.5 horas semanales. En contraste, los menores de 25 años mantienen horarios más reducidos, cercanos a las 42 horas por semana.

Por actividad económica, Comercio continúa mostrando algunos de los horarios más extensos, con trabajadores que bordean las 49 horas semanales en promedio. Construcción también se mantiene entre los sectores con mayores jornadas laborales (46.6 horas por semana), mientras Manufactura y Servicios registran horarios ligeramente menores, de 46.5 y 44.4 horas, respectivamente.

Ingresos continúan aumentando

Otro indicador que resalta el INEI es el ingreso promedio mensual. Entre febrero y abril llegó a S/ 2,256.6, mostrando un aumento de 7.3% frente al mismo periodo del año anterior.

Los trabajadores del sector Construcción registraron los ingresos promedio más altos, con remuneraciones cercanas a S/ 2,500 mensuales.

En contraste, Comercio continuó registrando los menores niveles salariales entre las principales actividades económicas de Lima Metropolitana, pese a ser el sector con el mayor aumento del empleo en los últimos meses.

El reporte del INEI también evidenció importantes diferencias salariales según nivel educativo. Los trabajadores con educación universitaria percibieron ingresos promedio superiores a S/ 3,300 mensuales, casi el doble de quienes cuentan únicamente con educación secundaria.

Asimismo, los ingresos de los trabajadores con educación superior no universitaria también se mantuvieron por encima del promedio general de Lima Metropolitana, reflejando las brechas salariales que persisten según nivel de formación académica.