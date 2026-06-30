Frente a la proximidad de la campaña de Fiestas Patrias, las empresas de electrodomésticos incrementarían sus niveles de stock e importaciones entre 20% y 30% en julio; ello, respecto a un mes regular, estimó el Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Bajo esa perspectiva, el presidente de dicho gremio, Jorge Hiraoka, señaló que el sector proyecta a nivel de ventas un desempeño similar al registrado el año pasado, considerando que en esa campaña se obtuvieron buenos resultados. El estimado es alcanzar un crecimiento cercano al 10%, lo que representaría un resultado relevante para la industria.

Así, la línea blanca viene concentrando la demanda durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, en junio se observó un menor dinamismo en la categoría de lavado (lavadoras y lavasecas), principalmente por el efecto climático asociado a las altas temperaturas. “Se espera que esta categoría pueda recuperar ritmo durante julio, en el marco de la campaña de Fiestas Patrias”, agregó.

Entre las categorías con mayor dinamismo destacan las refrigeradoras, laptops, celulares, televisores y pequeños electrodomésticos, impulsadas por la renovación de equipos y la búsqueda de productos con mejores prestaciones tecnológicas.

Mundial y el impacto en televisores

En otro momento, Hiraoka sostuvo que la campaña mundialista representa un impulso importante para la venta de televisores, lo que proyecta un crecimiento de entre 30% y 40% en las ventas, con una colocación de entre 130,000 y 140,000 televisores en un periodo que abarcaría junio y la primera parte de julio. En general, esta comercialización arrojaría una cifra aproximada de S/126 millones en el mercado, siendo que la demanda estará enfocada en televisores de mayor tamaño, principalmente modelos de 55 y 65 pulgadas.

“Aunque también viene creciendo el interés por equipos de 75 hasta 100 pulgadas, impulsado por consumidores que buscan una mejor experiencia visual para seguir los partidos del Mundial”, afirmó Hiraoka.

En ese sentido, el representante indicó que el ticket promedio de compra de televisores y también de laptops viene registrando un incremento frente a campañas anteriores, promovido por familias que buscan renovar sus televisores adquiridos durante el último Mundial Rusia 2018.

“Los nuevos hogares también vienen dinamizando estas compras gracias a la diversa oferta inmobiliaria y la necesidad de equipar sus viviendas con nuevos equipos y artefactos”, finalizó.

Entre 130,000 y 140,000 televisores se venderían en el marco del Mundial 2026. (Foto: GEC)

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