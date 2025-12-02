Cuando la lluvia se prolonga, tender la ropa fuera deja de ser una opción y es necesario buscar alternativas para evitar que tarde días en secarse.

Para acelerar el secado, muchos recurren a ventiladores, a subir la calefacción o a distribuir la ropa por distintas habitaciones. Lo que pocos saben es que algunos modelos de aire acondicionado incorporan una función específica para reducir la humedad, muy útil para que la ropa se seque más rápido en interiores.

Cómo secar la ropa con el aire acondicionado

La clave está en el ‘modo dry’, presente en muchos aires acondicionados modernos. Este ajuste no enfría la estancia, sino que reduce la humedad del aire, actuando de manera similar a un deshumidificador. El aparato hace circular el aire por sus bobinas frías, condensa el vapor de agua y lo expulsa al exterior, dejando la habitación más seca.

Esta reducción de la humedad es precisamente lo que acelera el secado: cuando el ambiente es más seco, las prendas liberan el agua con mucha más facilidad que en espacios húmedos, especialmente en días de lluvia o frío.

Además, tal y como asegura el experto en electrodomésticos, Jose Manuel Pineda (@josemanuel15081981), con este modo, la ropa puede llegar a secarse en una o dos horas sin necesidad de recurrir a una secadora. Tan solo es necesario colocar el tendedero frente al aire acondicionado y mantener las ventanas cerradas para garantizar un uso eficiente.

Cómo activar el modo ‘dry’ en el aire acondicionado

La mayoría de los aires acondicionados modernos incluyen un mando a distancia que facilita su uso. Para activar la función dry, basta con buscar en el mando el botón etiquetado como ‘dry’ o con un símbolo de gota de agua y pulsarlo para que el equipo active la función de deshumidificación.

Una vez activada, conviene comprobar que el modo ‘dry’ está funcionando correctamente y se mantiene activado durante el tiempo de uso. Si el equipo no opera como debería en este modo, seguramente sea necesaria la ayuda de un profesional.

Ventajas y límites

La función ‘dry’ no solo ofrece ventajas a la hora de hacer la colada; también es un recurso interesante en relación con la salud y el estado del hogar. Por un lado, al reducir la humedad, el aire se vuelve más fácil de respirar y disminuye la presencia de alérgenos y microorganismos, mejorando así la calidad ambiental, tal y como recoge la empresa de climatización Arte y Clima en su blog. Por otro lado, al limitar la humedad ambiental se reduce la proliferación de bacterias, hongos y ácaros.

Sin embargo, no sustituye completamente a un deshumidificador. Este último está diseñado específicamente para extraer grandes cantidades de humedad del aire de forma más rápida y eficiente, mientras que el modo dry cumple una función similar, pero con menor potencia y mayor consumo si se utiliza durante largos periodos.