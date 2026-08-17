Trabajadores inspeccionan ánodos de cobre cargados para su envío en la planta de Codelco El Olivar (ETEO) en El Olivar, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025.
Trabajadores inspeccionan ánodos de cobre cargados para su envío en la planta de Codelco El Olivar (ETEO) en El Olivar, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025.
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Agencia Bloomberg
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El cobre avanzó hacia un récord en la Bolsa de Metales de Londres (LME), mientras el fuerte aumento de los diferenciales de precios ponía de relieve una escasez cada vez más aguda de oferta a corto plazo.

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