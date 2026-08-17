El precio al contado del metal llegó a negociarse hasta US$ 545 por tonelada métrica por encima del contrato de futuros a tres meses, el backwardation más amplio desde que una histórica escasez en 2021 llevó a la adopción de medidas de emergencia para contener un repunte descontrolado. Otros diferenciales también se dispararon y los futuros se acercaron al máximo de más de US$ 14,500 alcanzado durante un salto en enero.

La actual escasez de oferta está siendo alimentada por un aumento de los envíos a Estados Unidos ante la expectativa de una posible decisión sobre aranceles a las importaciones, mientras que la reciente estrechez de la oferta en China también ha atraído cargamentos hacia ese país. Esto ha llevado a que las existencias en la red mundial de almacenes de la LME se reduzcan casi a la mitad desde mediados de mayo.

Los inversionistas ya mostraban un mayor interés por el metal, cuya principal aplicación es el cableado eléctrico. Señalan tendencias de más largo plazo, como una sólida demanda impulsada por la transición energética hacia la electrificación, la necesidad de construir centros de datos e infraestructura para la inteligencia artificial, así como el creciente desafío para la industria de encontrar y financiar nuevas minas.

La elevada prima por la entrega de cobre a corto plazo “apunta a una persistente escasez de metal disponible”, dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING Groep NV. “Esperamos que estas restricciones de oferta sigan respaldando al mercado en el corto plazo, particularmente si la demanda se mantiene resiliente”.

Los fuertes movimientos del lunes se produjeron en un momento clave del calendario de la LME, justo antes del tercer miércoles del mes, que concentra la mayor parte de la liquidez de los contratos de la bolsa.

Los operadores y corredores con posiciones cortas para esa fecha intentaban cubrirlas mediante la compra de contratos al contado y la venta de contratos con vencimientos posteriores, lo que impulsaba los diferenciales, según participantes del mercado. Del otro lado, los propietarios del metal se han mostrado reacios a desprenderse de él debido a las lucrativas oportunidades de arbitraje generadas por el fuerte aumento de los precios en Estados Unidos ante la especulación sobre aranceles.

Los almacenes de la LME son una fuente crucial de suministro de último recurso para la industria física del cobre, y el metal depositado allí también puede utilizarse para cerrar contratos de futuros que están por vencer.

Los futuros a tres meses, referencia mundial, cerraron con pocos cambios en US$ 14,157.50 por tonelada métrica, después de avanzar previamente hasta un 1.7% en la LME.

Las existencias seguidas por la LME aumentaron por encima de 207,800 toneladas, después de terminar la semana pasada en su volumen más bajo desde febrero. El incremento del 1.4% del lunes puso fin a una racha de 42 días de descensos, la más larga desde 2014.