Si bien el creciente optimismo sobre la demanda proveniente de los centros de datos y las redes eléctricas respalda el avance del cobre, los factores del lado de la oferta han sido igual de determinantes. Fotógrafo: Andrey Rudakov/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El cobre mantuvo el lunes las ganancias de una racha alcista de seis semanas, impulsado por la escasez de suministros y la disminución de la preocupación por las subidas de tasas de interés en Estados Unidos.

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