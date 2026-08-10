El metal rojo superó los US$ 14,000 por tonelada la semana pasada, alcanzando su máximo histórico desde el repunte alcanzado a finales de enero.

Un flujo masivo de metal hacia EE.UU., ante la previsión de una posible decisión arancelaria, ha reducido la disponibilidad en otros mercados, impulsando al alza los precios de referencia mundiales en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Los recientes flujos hacia China también han reducido la oferta en los almacenes de la LME, según informó Bloomberg.

El precio del cobre ya se encaminaba a un nuevo récord desde el viernes.

La disminución de las expectativas de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año también ha contribuido al alza, y los datos de empleo en EE.UU. del viernes, inferiores a lo esperado, impulsaron el optimismo en los activos de riesgo al calmar los temores inflacionarios. Unas tasas de interés más altas pueden afectar a los metales industriales al frenar el crecimiento global.

“Se espera que los precios del cobre se mantengan altos y volátiles a corto plazo”, escribió Citic Futures Co. en una nota.

El cobre subió un 0.5%, hasta los US$ 14,147 por tonelada, a las 12:32 p. m. Hora de Londres, mientras que el aluminio subió un 1.2% y el zinc un 0.2%.

¿Por qué sube el cobre?

En lo que va de 2026, enormes volúmenes de cobre han sido enviados a EE.UU. ante la expectativa de una decisión del presidente Donald Trump sobre aranceles a las importaciones, lo que ha retirado metal de los almacenes supervisados por la LME en todo el mundo. Al mismo tiempo, China ha incrementado sus compras, intensificando la competencia por el suministro.

El cobre, utilizado en cables y conductores eléctricos, acumula un alza cercana al 14% en lo que va de 2026, prolongando una racha de tres años consecutivos de ganancias. La tendencia alcista de largo plazo de la materia prima responde al aumento de la demanda derivada de la electrificación impulsada por la transición energética. Al mismo tiempo, la ley del mineral en algunas minas existentes ha disminuido, mientras que desarrollar nuevos grandes yacimientos resulta cada vez más complejo y costoso.

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“Los fundamentos del cobre siguen siendo favorables”, señalaron en una nota analistas de ING Bank NV, entre ellos Ewa Manthey . “Los mercados físicos ajustados, los bajos inventarios y las limitaciones en el suministro de las minas deberían seguir respaldando los precios”.

Gran parte de la evolución del mercado dependerá del alcance y el momento de cualquier anuncio sobre aranceles de EE.UU. a las importaciones de cobre refinado. Las expectativas de esos gravámenes han mantenido los precios del cobre en Nueva York por encima de los de la LME, creando una oportunidad altamente rentable para los operadores antes de que entren en vigor posibles aranceles. Como resultado, las existencias en EE.UU. se han disparado.

Señales mixtas

Sin embargo, existe el riesgo de que los inusuales flujos comerciales provocados por la incertidumbre sobre los aranceles estén ocultando factores adversos más amplios, en un contexto en el que la economía mundial muestra señales de debilitamiento.

El “riesgo bajista más creíble” para el cobre es una guerra prolongada con Irán y la persistente fortaleza de la producción china, señaló Bloomberg Intelligence en un informe publicado el jueves. Según los analistas, esos factores podrían ampliar el exceso de oferta sobre la demanda hasta 500,000 toneladas el próximo año.

Por ahora, uno de los indicadores más claros de la creciente escasez de oferta a corto plazo es la ampliación de la prima de los precios al contado frente a los futuros a tres meses en la LME. El jueves, ese diferencial superó en un momento los US$ 150 por tonelada, el nivel más alto desde octubre del año pasado. Esta estructura, conocida como “backwardation”, refleja presión inmediata sobre los compradores.