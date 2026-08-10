El actor ganador del Oscar dijo a sus casi 60 millones de seguidores en Instagram que quedan menos de 1,000 ejemplares de la rana de pecho espinoso pehuenche en estado silvestre y que la propuesta de una línea de transmisión entre Chile y Argentina amenaza el hábitat del anfibio. DiCaprio afirmó que los conservacionistas buscan modificar el trazado de la línea para evitar que la especie enfrente un riesgo aún mayor.

El proyecto Los Cóndores-Río Diamante, desarrollado por Enel Generación Chile SA, conectaría los sistemas eléctricos de Chile y Argentina mediante una línea de 500 kilovoltios que atravesaría la cordillera de los Andes. Enel ha señalado que la iniciativa aumentaría la flexibilidad del sistema eléctrico, respaldaría la descarbonización e impulsaría la integración energética entre ambos países. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para esta historia.

La participación de celebridades ya ha influido antes en disputas ambientales en Chile. Durante la oposición al complejo hidroeléctrico HidroAysén en la Patagonia, el líder de Calle 13, René Pérez, apareció en la televisión de Estados Unidos en 2011 con la frase “Patagonia sin represas” escrita en la espalda. Personalidades de la televisión y músicos chilenos también respaldaron la campaña, contribuyendo a convertir HidroAysén en un tema político nacional antes de que las autoridades rechazaran el proyecto en 2014.

Las circunstancias son distintas esta vez. DiCaprio afirmó que los conservacionistas no buscan detener el proyecto, sino modificar su trazado para reducir el riesgo para la especie. Su intervención da proyección internacional a una disputa sobre un anfibio andino poco conocido justo cuando las autoridades locales evalúan el futuro del proyecto.

La ranita del Pehuenche habita pequeños arroyos de montaña y humedales en los Andes centrales, cerca de la frontera entre Chile y Argentina, y está catalogada como una especie en peligro crítico de extinción. Su hábitat limitado ya había sido afectado anteriormente por la construcción de carreteras. La intervención de DiCaprio se produce mientras el proyecto continúa bajo revisión ambiental en Chile.

En noviembre de 2023, DiCaprio compartió un video en el que pedía el cierre de la gigantesca mina de cobre de First Quantum Minerals Ltd. en Panamá. Más tarde ese mismo mes, la Corte Suprema de Panamá anuló la ley que sustentaba la concesión de la mina, lo que llevó al gobierno a ordenar su cierre.