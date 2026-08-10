Leonardo DiCaprio. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Leonardo DiCaprio instó a las autoridades chilenas a proteger una rana en peligro crítico de extinción frente a un proyecto de transmisión eléctrica, sumando el peso de una estrella de Hollywood a una disputa ambiental.

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