El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció una “auditoría profunda” a EsSalud para investigar presuntas irregularidades en la gestión de la entidad y señaló que no se descarta declarar al Seguro Social de Salud en emergencia.

Las declaraciones se producen luego de la remoción de Jaime Moreno de la presidencia ejecutiva de EsSalud. En su reemplazo, la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval Cornejo, asumió temporalmente la conducción de la entidad, mientras se define a un nuevo titular.

Sheput sostuvo que EsSalud atraviesa una situación crítica y afirmó que los cambios en la institución serán progresivos. “No está en un estado de excelencia ni de calidad, sino que es un desastre, y eso lo sabe cualquier persona que nos está escuchando”, declaró a RPP.

El ministro señaló que las primeras medidas estarán enfocadas en mejorar la atención a los asegurados, particularmente en los servicios de emergencia, reducir el número de operaciones pendientes y garantizar una mejor provisión de medicamentos.

Auditoría a EsSalud

Sheput anunció que se realizará una revisión de la gestión de EsSalud y cuestionó específicamente la manera en que se han efectuado algunas compras de medicamentos.

“Y también pedir una auditoría profunda a EsSalud, porque no puede ser que se haya estado comprando, de la manera como se ha venido comprando las medicinas, por montos debajo de las 8 UIT, a precios carísimos y generando desabastecimiento y un gasto innecesario. Es decir, hay muchas irregularidades que también vamos a investigar”, sostuvo.

El titular del Ministerio de Trabajo señaló que EsSalud administra recursos por alrededor de S/20,000 millones y consideró necesario determinar la situación real de la entidad antes de implementar un nuevo proyecto de gestión.

“Yo soy ingeniero y, en ese sentido, tengo que ver la situación crítica existente y, sobre la base de eso, establecer una suerte de proyecto para empezar a trabajar en beneficio del país”, afirmó.

Hilda Sandoval asumió temporalmente la conducción de EsSalud mientras se selecciona al nuevo presidente ejecutivo de la entidad. Foto: Andina.

Nuevo presidente ejecutivo

El ministro indicó que se establecerá un periodo de transición bajo la conducción de Hilda Sandoval, durante el cual se buscará detener los problemas de gestión registrados en anteriores administraciones.

Posteriormente, se seleccionará a un nuevo presidente ejecutivo de EsSalud. Según Sheput, el funcionario deberá contar con “capacidad, decencia y una adecuada trayectoria”.

La intención, agregó, es que el próximo titular permanezca el tiempo suficiente para implementar una reformulación de los servicios y no ocurra lo registrado durante el gobierno anterior, cuando los presidentes ejecutivos tuvieron periodos breves al frente de la institución.

¿EsSalud será declarado en emergencia?

Consultado sobre la posibilidad de declarar en emergencia EsSalud, Sheput no descartó esa alternativa, pero remarcó que primero deberá evaluarse la situación de la institución.

“Eso tenemos que evaluarlo. Hoy día recién va a tomar el control la Dra. Hilda Sandoval, una gran profesional, muy decente, y ella tendrá que definir si es esa la categoría que tenemos que darle para solucionar los problemas que hay”, declaró.

El ministro recordó que en junio se intentó declarar en emergencia la entidad, pero cuestionó que aquella medida hubiera estado vinculada a compras de medicamentos sin una planificación adecuada.

“Entonces, si nosotros vamos a pedir una situación de emergencia, será como consecuencia de un debido análisis”, remarcó.

Sheput evitó establecer un plazo para concretar las mejoras anunciadas y consideró que hacerlo antes de conocer la situación real de EsSalud sería “irresponsable”.

En ese sentido, afirmó que la entidad ha sido objeto de abandono durante los últimos cinco años y que la nueva gestión buscará colocar al paciente como prioridad.

Mensaje de Sheput

El domingo 9 de agosto, un día antes de estas declaraciones, Sheput había señalado en sus redes sociales que ya había comenzado el proceso de mejora de EsSalud y confirmó que Hilda Sandoval asumiría como encargada mientras se selecciona profesionalmente al nuevo presidente de la entidad.

“El objetivo es claro, lograr que los pacientes de EsSalud gocen de los beneficios a los que tienen derecho”, escribió.