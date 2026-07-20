¿Por qué Perú está atrasado en el acceso a medicamentos de calidad? (Foto: Pexels)
¿Por qué Perú está atrasado en el acceso a medicamentos de calidad? (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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A esto se suman los episodios recurrentes de desabastecimiento de medicamentos.

El impacto, aseguraron, es especialmente grave para los pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, pacientes en diálisis y aquellos cuyos tratamientos no admiten interrupción.

En este contexto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) y la Asociación de Exportadores (ADEX) manifestaron su preocupación.

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La urgencia de los proveedores disponibles

Mediante un comunicado, los gremios subrayaron el alcance de la entidad: hoy se atiende a más de 12 millones de asegurados en el Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Hacemos un llamado tanto a su actual conducción como al equipo de transferencia del nuevo Gobierno para que, cada uno en su ámbito, aseguren la continuidad del abastecimiento de medicamentos”, sostuvieron.

Añadieron: “Entendemos que esta situación responde, en buena parte, a un problema estructural y no a una decisión reciente. Su origen está en el incumplimiento acumulado de obligaciones de pago con los proveedores —que alcanzaría cerca de S/400 millones— y en la reciente delegación de las compras y los pagos a las redes asistenciales”.

Este último cambio, al eliminar la previsibilidad de los volúmenes de compra y sumarse a un régimen estricto de penalidades, dificulta que los proveedores formales planifiquen producción, inventarios y financiamiento. Precisaron que una variación no anticipada en los pedidos puede derivar en incumplimientos involuntarios.

analizaron.

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Medidas en el radar

Con ánimo constructivo, propusieron dos medidas concretas y de rápida adopción. Primero, un cronograma de pago vinculante de las acreencias ya reconocidas, que restablezca la confianza y la continuidad del suministro.

Segundo, la instalación de una mesa técnica entre EsSalud y los gremios, con un sistema de alertas tempranas de desabastecimiento y soporte para los riesgos inminentes del Fenómeno de El Niño.

“Los gremios firmantes reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a aportar información, capacidad técnica y propuestas, para que ninguna interrupción en la cadena de abastecimiento afecte la atención de los pacientes”, concluyeron.

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