Prescripción en disputa: empresas cuestionan vigencia del caso laboratorios ante Indecopi (Foto: Pexels)
Prescripción en disputa: empresas cuestionan vigencia del caso laboratorios ante Indecopi (Foto: Pexels)
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Gerardo Rosales Diaz
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Aunque el denominado caso del presunto cártel de laboratorios aún no termina tras la resolución de primera instancia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), algunas de las empresas investigadas ya han abierto un nuevo frente de batalla legal.

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