Las Juntas de Portavoces de las dos cámaras del Congreso de la República, la del Senado y de Diputados, sesionarán este martes 11 de agosto, según informaron fuentes legislativas.

La Junta de Portavoces del Senado sesionará a las 10:00 a.m. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, según lo dispuesto por el presidente de dicha cámara, Miguel Ángel Torres.

Por otro lado, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por Oscar Reto Otero, inicialmente programó su sesión a las 11:00 a.m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, fue reprogramada para el mismo día a las 4:00 p.m.

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Según lo publicado por el Congreso, la agenda de la Cámara Baja propone definir la organización de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2026-2027. Se abordarán dos acuerdos principales:

La aprobación de la nómina de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas.

La distribución de las mesas directivas de esas comisiones (presidencias, vicepresidencias y secretarías) respetando la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Según los Reglamentos de ambas cámaras, la Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario.

Cabe precisar que cada portavoz tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada.