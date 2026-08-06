El Poder Ejecutivo oficializó este jueves la designación de tres nuevos miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mediante la Resolución Suprema N° 250-2026-PCM.

Según el artículo 86 de la Constitución Política, el BCRP cuenta con un directorio de siete integrantes, de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo y tres por el Congreso de la República.

Así, la resolución dispone la designación como miembros del Directorio del BCRP, en representación del Ejecutivo, de:

Inés Marylin Choy Chong,

Luis Miguel Palomino Bonilla y

Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki. ​

El documento lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde; y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Julio Velarde al frente del BCRP

Cabe recordar que Julio Velarde aceptó mantenerse al frente del BCRP tras reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, quien le pidió explícitamente que continúe por un nuevo periodo de cinco años, hasta el 2031.

En sus declaraciones, Velarde señaló que se sentía “honrado” por el pedido de Keiko Fujimori y que “en otras circunstancias tal vez no hubiera aceptado”, pero que esta vez lo hacía “con el mayor gusto” y compromiso para cumplir la tarea encargada.

Conformación del directorio del BCRP

Los directores del Banco Central son nombrados por el período constitucional correspondiente a la presidenta de la República y que no representan a entidad ni interés particular alguno.

El Poder Ejecutivo designa a cuatro directores, entre ellos al presidente del BCRP.

El Congreso de la República elige a otros tres miembros del directorio con mayoría absoluta del número legal de sus integrantes.

El nombramiento del presidente requiere además la ratificación del Congreso.