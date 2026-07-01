Julio Velarde, presidente del BCRP, analizó la coyuntura económica.| BCRP
Julio Velarde, presidente del BCRP, analizó la coyuntura económica.| BCRP
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Redacción Gestión
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Consultado sobre el actual panorama institucional, en el marco de un cambio de gestión gubernamental, Velarde valoró la política monetaria aplicada, pero mostró reparos frente al ámbito fiscal.

“La parte monetaria está fuerte, pero un fisco débil es una amenaza, no inminente, pero debilita a futuro [a la economía]”, indicó en un episodio de Modo UP, pódcast de la Universidad del Pacífico.

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Olvido de un gran peligro

En primera instancia, el funcionario y la institucionalidad que se requiere en el BCRP al respecto.

“Hay cierto consenso que felizmente todavía se mantiene de lo que se puede generar por la hiperinflación. Ese consenso te asegura varios años, al menos, de que haya una presión, consenso social en la prensa y la población y que apoyen que haya estabilidad, comentó.

“Acá la gente no recuerda, pero la hiperinflación era horrible. En las pensiones, uno ganaba US$ 30,000 dólares y luego tenía US$ 1. La capacidad de producción también se afectó. En la década de 1980 se tuvo tres años de caídas de 10%. Hubo un empobrecimiento tremendo de la población”, complementó.

Sin embargo, lamentó que esto se esté “olvidando”.

“Uno nota algo de eso [el olvido] en la postura fiscal. Hemos visto un Congreso que presta menos atención al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un Congreso que está autorizando normas casi irresponsables y un gasto corriente creciendo fuertemente”, analizó.

Velarde observó la aprobación de leyes "irresponsables" desde el Congreso.
Velarde observó la aprobación de leyes "irresponsables" desde el Congreso.

Este severo deterioro se ha mitigado porque hoy se tiene ingresos fiscales excepcionales, a partir de altos precios de los metales, anotó Velarde.

“Acá lo que ha crecido es el gasto corriente y el déficit no ha crecido tanto por dos factores: el fuerte ingreso fiscal por altos precios y la inversión pública que ha caído. El gasto corriente se ha comido el espacio de la inversión pública”, mencionó.

Así la situación, el presidente del BCRP señaló que el ámbito macroeconómico “se ha debilitado”, pero a su vez ocultado por la recuperación de los ingresos fiscales de los últimos meses. “Se tienen los mejores términos de intercambio comercial desde 1951 pero el gasto corriente ha crecido”, alertó.

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