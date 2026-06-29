El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– aceleró su tasa de crecimiento interanual de 8.6% en abril a 9.1% en mayo, la tasa interanual más alta desde marzo de 2021.

Los saldos del quinto mes del año se incrementaron en 1.6% en comparación con los del mes anterior, añadió.

Por segmentos, el crecimiento interanual del crédito a personas se aceleró de 8.2% en abril a 8.9% en mayo, principalmente por el crecimiento de los préstamos destinados al consumo.

Asimismo, el crédito a empresas registró una tasa interanual de 9.2% en mayo, superior al 8.9% de abril. En el mes se registró un incremento del crédito a las personas en 1.1% y un aumento del crédito otorgado a las empresas en 1.9%.

Por monedas, el crédito en soles avanzó de un crecimiento interanual de 7.4% en abril a uno de 7.8% en mayo. En moneda extranjera creció de 13.2% a 13.9% interanual en los mismos periodos. La variación mensual del crédito en moneda nacional fue de 1.2% y en dólares fue 3%.