Luego de un positivo inicio del 2026, la inversión privada cerrará el año con un crecimiento del 12.5%, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que el dinamismo de la inversión responde a una combinación de factores externos e internos que están impulsando la demanda y mejorando las expectativas económicas.

“Lo que estamos viendo es una demanda interna sumamente fuerte, con consumo algo más fuerte de que proyectábamos antes. Hay que recordar que en el primer trimestre la inversión privada creció más de 13% y la cifra de abril y mayo de importaciones de capital y de construcción va a estar mostrando que el crecimiento de abril y mayo estaría más cerca del 15% inclusive en cuanto a la inversión privada “, dijo.

El mayor avance en la inversión privada se daría en la categoría “No residencial”, que crecería 15.8%. Dentro de esta se espera que la inversión minera crezca 11%, mientras que la no minera alcanzará un avance de 16.7%

Aunque la inversión minería se moderó respecto a lo que se esperaba previamente, la expectativa aún es alta al considerar un escenario de elevados términos de intercambio, impulsados por el incremento de los precios de minerales como el cobre.

“Son los precios más altos de los últimos 76 años y están dando un impulso fuertísimo a nuestras exportaciones”, sostuvo Velarde.

En el caso de la inversión no minera -que implica bienes de capital como maquinaria, infraestructura, construcción y tecnología- la mejora se explica por una mayor actividad en sectores vinculados al mercado interno.

Actualmente los indicadores adelantados muestran una aceleración en el consumo interno de cemento, que crece más de 11%, mientras que el volumen de importaciones de bienes de capital registra incrementos cercanos al 25%.