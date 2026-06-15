Inversión privada en Perú: así se ve antes del cambio de Gobierno. (Foto: referencial / ChatGPT / Camila Vera)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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La inversión privada acumuló tres trimestres de crecimiento a doble dígito al primer trimestre, en un contexto de precios internacionales favorables y en vísperas de las elecciones generales.

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