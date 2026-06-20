Gloria y Nestlé protagonizaron una disputa legal de casi nueve años por el uso de la marca “Pure Life” en Perú. Foto: GEC
Gloria y Nestlé protagonizaron una disputa legal de casi nueve años por el uso de la marca “Pure Life” en Perú. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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La disputa por las marcas es una realidad poco visible para el público, pero frecuente en el ámbito empresarial. Un ejemplo es el caso que enfrentó a Gloria y Nestlé, cuya controversia se remonta a mayo 2017. Ese año, Gloria solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el registro de la marca “Pure Life” para productos de la clase 32, categoría que incluye aguas minerales y gaseosas, bebidas sin alcohol, jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para la elaboración de bebidas. Sin embargo, tres meses después, desde Suiza, Nestlé presentó una oposición al registro del signo solicitado, dando inicio a una disputa legal que se prolongó por nueve años. ¿Cuáles fueron los argumentos de la multinacional y qué ocurrirá finalmente con la marca tras un largo proceso judicial?

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