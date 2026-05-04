La empresa peruana de lácteos Leche Gloria (Grupo Gloria) presentó sus resultados operativos correspondientes al primer trimestre de 2026, reportando un crecimiento en ventas y mejoras en rentabilidad frente al mismo periodo del año anterior, impulsados por una mayor demanda en el mercado local. Conozca los detalles.

La compañía cerró el periodo con ventas por S/ 1,185.1 millones, lo que representó un incremento de 15.3% respecto al primer trimestre de 2025, explicado principalmente por mayores ventas de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas.

En esa línea, el margen bruto se ubicó en 23.3%, por encima del 22.4% registrado en el mismo periodo del año previo. Asimismo, la utilidad operativa alcanzó los S/ 139.9 millones, mientras que la utilidad neta ascendió a S/ 82.7 millones.

A nivel de gastos, los relacionados con venta y distribución sumaron S/ 94.3 millones (8% de las ventas); y los administrativos, S/ 51 millones (4.3%), en un contexto de mayores costos asociados con personal, servicios y actividades comerciales.

Por su parte, los activos totales se ubicaron en S/ 4,696.2 millones, mientras que la deuda financiera alcanzó S/ 1,551.8 millones, reflejando un aumento frente a diciembre de 2025.

La mayor demanda de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas impulsó el desempeño de Leche Gloria.

Planes de Gloria para 2026

Leche Gloria reportó trabajos en curso por S/ 144.5 millones al cierre de marzo de 2026 , destinados a la renovación de equipos y a la ampliación de su capacidad productiva, en línea con su estrategia de fortalecimiento operativo. La inversión se enmarca en la hoja de ruta del grupo.

Precisamente, Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria, señaló en noviembre último a Gestión que la prioridad este 2026 era acelerar transformaciones que aseguren eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

“Una de las transformaciones está en el portafolio: necesitamos seguir innovando para distintos perfiles de consumidores, tanto en productos accesibles y nutritivos para combatir brechas alimentarias en Perú como en propuestas de valor más sofisticadas para mercados internacionales”, comentó.

Asimismo, indicó que buscaban profundizar un modelo de “gestión multilatina” que les permita competir con estándares globales. “La apertura de nuevos mercados, en particular en Asia, nos exige perfeccionar nuestra logística, procesos de exportación y solidez técnica de las marcas, manteniendo la calidad”, manifestó.

Leche Gloria avanza en la renovación de equipos y ampliación de su capacidad productiva. (Foto: USI).

Historia y evolución de Leche Gloria en el Perú

Leche Gloria fue constituida en el Perú el 5 de febrero de 1941 y forma parte del Grupo Gloria, uno de los principales conglomerados industriales del país. Su actividad principal es la producción de leche evaporada en plantas ubicadas en Lima y Arequipa, así como la elaboración y comercialización de otros productos lácteos.

A lo largo del tiempo, la empresa diversificó su portafolio hacia alimentos de consumo masivo, como conservas de pescado, mermeladas y panetones, y fortaleció su presencia en la cadena láctea mediante inversiones en acopio, producción y distribución.

Actualmente, es subsidiaria de Gloria Foods S.A., que posee el 75.55% de su capital, y forma parte de Holding Alimentario del Perú S.A., consolidándose como uno de los principales actores del sector lácteo en el Perú.