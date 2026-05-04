Luis Melgarejo, gerente general de Sise, explicó a Gestión que el 2026 arrancó con resultados alentadores. “Nuestro primer inicio del año ha sido en febrero, donde hemos dado la bienvenida a casi 15,000 estudiantes matriculados en las diferentes modalidades, tanto semipresencial como a distancia”, detalló.

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De cara al siguiente ciclo, el ejecutivo señaló que las expectativas son mayores. “Para el inicio de mayo esperamos alrededor de 18,000 alumnos matriculados”, indicó, tras precisar que la modalidad semipresencial mantiene una base sólida, en línea con años anteriores. Sin embargo, el mayor dinamismo se observa en la educación virtual. “Es en la modalidad a distancia donde hemos visto un crecimiento superior al 50% respecto al año pasado, no solo en Lima, sino también en el interior del país”, afirmó.

Este avance, añadió, responde a la inversión realizada en innovación académica durante el 2025. “Hemos rediseñado la metodología a distancia, fortalecido las evaluaciones y establecido un sistema de acompañamiento al alumno”, sostuvo. Melgarejo remarcó que el objetivo es equiparar la experiencia educativa. “Nuestra prioridad es que el estudiante reciba la misma calidad y cercanía que en la modalidad presencial”, dijo.

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En cuanto a proyecciones, el gerente general precisó que el crecimiento ya está incorporado en las cifras actuales. “En mayo serán 18,000 alumnos y hacia mitad de año esperamos alcanzar un pico de 20,000 matriculados”, afirmó. El instituto, como se sabe, opera con cuatro ciclos de ingreso al año. “Tenemos inicios en febrero, mayo, agosto y noviembre, lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de los estudiantes”, precisó.

Sise alista su ingreso al campo de la ingeniería con nuevas especialidades, como parte de un plan para ampliar su oferta a 35 programas y alinearse con la demanda en tecnología y ciencia de datos. Foto: Sise

¿Nuevas carreras a la vista?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el instituto Sise se ha posicionado como una propuesta multicarrera, con una oferta actual de 22 programas técnicos profesionales . “Nosotros no brindamos un solo tipo de carrera. La gran fortaleza de Sise es que nos hemos consolidado como un instituto multicarrera”, remarcó Melgarejo. En esa línea, detalló que cuentan con especialidades en salud, gestión, banca, tecnología, gastronomía, modas y publicidad.

Así, uno de los diferenciales del modelo educativo del instituto del Grupo Educa_D es su enfoque práctico e interdisciplinario. “El aprendizaje está basado en proyectos transversales. Por ejemplo, un alumno de comunicaciones puede trabajar con estudiantes de gastronomía, o uno de administración con alumnos de salud. Buscamos replicar lo que sucede en el mundo laboral, donde interactúan distintas profesiones”, señaló.

En cuanto a la demanda, reconoció que las carreras más solicitadas son Administración de Empresas, Enfermería, Gastronomía y Computación. ¿Se vienen nuevas carreras? Al respecto, el vocero de Sise adelantó que se alista una expansión de su portafolio académico. “ Vamos a pasar de 22 a 35 carreras entre este año y el próximo ”, expresó. Este plan contempla el ingreso a un nuevo segmento. “ Vamos a incorporar alrededor de cinco carreras de ingeniería, un campo en el que aún no teníamos presencia ”, anotó.

En salud, en tanto, se va añadir nuevas especialidades. “ Vamos a crecer de tres a siete carreras, y en tecnología también pasar de tres a siete , alineados a tendencias como ciencia de datos, inteligencia artificial e industrias de videojuegos”, afirmó. El despliegue de las nuevas carreras técnicas será progresivo. “Ya tenemos un primer grupo de carreras en fase final de licenciamiento con el Ministerio de Educación (Minedu) y las iremos lanzando por etapas”, explicó. En concreto, la meta de Sise es clara. “ Hacia mediados o finales del próximo año esperamos contar con el portafolio completo de 35 carreras ”, resaltó.

Luis Melgarejo, gerente general de Sise, lidera la estrategia de expansión académica y de infraestructura del instituto. Foto: Sise

¿Nuevas sedes en Lima y provincias?

Este crecimiento académico irá de la mano con una expansión en infraestructura. Actualmente, Sise cuenta con 12 sedes desplegadas en distintos distritos de la capital. “Somos el instituto con mayor cobertura geográfica en Limay, aun así, vemos espacio para abrir dos sedes más y llegar a 14 ”, anotó Melgarejo. Las nuevas sedes se evalúan en zonas como Cieneguilla/Manchay, mientras que la segunda ubicación se analiza entre distritos como Villa María del Triunfo y La Victoria .

Además, la institución analiza su ingreso a provincias. “Es uno de nuestros grandes retos estratégicos. Estamos evaluando los modelos adecuados para adaptarnos a las necesidades regionales y llevar nuestra propuesta de empleabilidad a más jóvenes”, comentó.

Para sostener este plan, la institución ha previsto una inversión, entre 2026 y 2027, de aproximadamente S/ 20 millones (US$ 5.8 millones) . “Este monto se destinará principalmente en infraestructura, equipamiento y laboratorios vinculados a las nuevas carreras de ingeniería, salud y tecnología”, remarcó.

Con edades que van de los 18 a los 40 años, el estudiante de Sise combina trabajo y estudios, en muchos casos como primera generación en educación superior y con el objetivo de insertarse rápidamente en el mercado laboral. Foto: Sise

¿Cuál es el perfil del estudiante?

En línea con su estrategia de crecimiento, Sise también ha adaptado su propuesta al perfil de sus estudiantes, que en su mayoría combinan trabajo y estudios. “Nuestros alumnos tienen desde 18 años, muchos recién egresados del colegio, hasta personas de 35 o 40 años. Son perfiles que dividen su tiempo entre estudiar y trabajar”, refirió Melgarejo.

En ese sentido, detalló que la institución ha flexibilizado sus horarios para sus estudiantes, tomando en cuenta que la mayoría labora. “Contamos con turnos en la mañana y en la noche, justamente para adaptarnos a sus necesidades y permitirles continuar con sus actividades laborales”, arguyó. Asimismo, destacó que una parte importante de su alumnado corresponde a la primera generación de sus familias en acceder a educación superior, con un enfoque claro en insertarse rápidamente en el mercado laboral.

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El directivo también resaltó un crecimiento en estudiantes que buscan una segunda especialidad. “En carreras de gestión, banca y tecnología vemos muchos alumnos que ya iniciaron una trayectoria laboral y buscan especializarse en un nuevo campo”, indicó. A la par, Sise viene fortaleciendo su oferta de cursos cortos. “Son programas de entre uno y cuatro meses que responden tanto a necesidades laborales como de emprendimiento. Muchos estudiantes los toman para iniciar un negocio o para especializarse y crecer en sus trabajos”, aseveró.

En cuanto a idiomas, la institución ofrece programas de inglés y lengua de señas. “Hemos firmado un convenio con Oxford University Press, que permitirá a nuestros alumnos acceder a contenidos avalados internacionalmente y convalidar sus estudios en distintas instituciones”, reveló.

Otro hito relevante es el licenciamiento como Escuela de Educación Superior , lo que les permite ofrecer programas de cuatro años que otorgan un grado equivalente al bachiller universitario. “ Hoy tenemos tres carreras bajo este modelo y buscamos ampliarlas a diez entre 2026 y 2027 ”, precisó.

Melgarejo también puso énfasis en la retención estudiantil. “Hemos implementado un sistema de alertas tempranas para identificar riesgos de deserción, considerando factores como asistencia, rendimiento académico o situación de pagos”, dijo. Actualmente, la deserción se ubica en 15% en modalidad semipresencial y 30% en educación a distancia . Finalmente, subrayó que la empleabilidad es el eje central de la propuesta educativa. “Hoy más del 90% de nuestros egresados trabaja en áreas relacionadas con su carrera. El reto es trasladar ese resultado a los primeros ciclos, para que el estudiante tenga experiencias laborales desde el inicio de su formación”, dijo.