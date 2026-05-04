Estudiantes de Sise combinan estudios y trabajo, en una propuesta académica adaptada a horarios flexibles. Foto: Sise
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Karen Guardia Quispe
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La demanda por profesionales técnicos en el país sigue en aumento. Según el Ministerio de Educación (Minedu), apenas el 20.4% de los puestos de trabajo requiere formación universitaria, mientras que el 79.6% corresponde a perfiles técnicos. En ese contexto, el instituto superior Sise, del Grupo Educa_D, ha definido una estrategia de crecimiento que contempla tanto la ampliación de su oferta académica como la apertura de nuevas sedes. ¿Qué novedades se proyectan?

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