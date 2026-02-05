En general, el reporte mide la percepción sobre egresados de los últimos cinco años de institutos privados, en carreras como Ciencias de la Salud, Tecnología e informática; Publicidad y Marketing; Comunicación Audiovisual y Diseño Gráfico; Administración y Negocios, y Hotelería y Turismo. Por su parte, los calificadores son profesionales de mando alto o medio en áreas de Recursos Humanos, Operaciones, Comercial, Administración y Finanzas en empresas de los rubros de comercio, servicios, industria, informática y salud.

Dichos empleadores, en el análisis, destacaron como particularmente valioso que el egresado de un instituto cumpla con una serie de atributos, siendo prioridad la capacidad de análisis técnico y resolución estructurada de problemas, manejo de herramientas digitales y tecnología, adaptabilidad rápida a las necesidades del puesto, cumplimiento de objetivos y metas, trabajo en equipo, aplicación del conocimiento técnico a la práctica, sólida formación académica, entre otros. Aunque estas características deben ser un punto de partida en todos los profesionales técnicos, cobran mayor o menor relevancia según el sector de empresa.

“En industria se prioriza que el egresado técnico sea analítico y resuelva problemas, seguido de que aplique el conocimiento técnico a la práctica; en servicios es importante el trabajo en equipo y la adaptabilidad a las necesidades del puesto; en informática están las capacidades digitales y tecnológicas, mientras que otras como salud identifican sobre todo la sólida formación académica y el manejo de herramientas digitales”, precisó Ana Lucía Navarro, gerente de Cuentas de Arellano Consultoría.

Por tamaño de empresa, las preferencias también varían; por ejemplo, los empleadores de la gran y mediana empresa consideran necesario la capacidad de análisis técnico y resolución de problemas; en tanto, la pequeña empresa se inclina, principalmente, por la adaptabilidad rápida a las necesidades del puesto y al trabajo en equipo.

“Los perfiles cambian, de acuerdo a los intereses de cada empresa. Para algunos será sumamente demandante tener alguien que sea práctico, mientras que en otros preferirán mayor análisis con orientación a resultados o tiempo corto”, indicó.

Las habilidades más buscadas en egresados de institutos

Adicional a los atributos, los empleadores también persiguen a egresados con determinadas habilidades, teniendo a los rubros de comercio, servicios, industria e informática como los más recurrentes en la búsqueda de profesionales con conocimiento en inteligencia artificial, actualización tecnológica, proactividad y empatía.

Por el contrario, el sector salud se muestra como un segmento más tradicional, donde las mayores expectativas que tienen los empleadores de este tipo de egresados son el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, adaptabilidad y aprendizaje.

“Al parecer, no están sobresaliendo mucho en demandas de habilidades y conocimientos. Creemos que todos los sectores, finalmente, necesitan actualizarse, tener las capacidades, y salud no debe ser la excepción. Los institutos de salud deben retarse a sí mismos, usando variables como los nuevos conocimientos, las capacidades, la calidad académica, entre otros puntos, que es algo que debe primar”, manifestó Navarro.

Más de un 80% satisfecho con egresados técnicos

A partir de la oferta técnica existente en el mercado, 82% de los encuestados se encuentra entre “satisfecho y muy satisfecho” con los egresados técnicos de institutos privados, una cifra incluso por encima del 76% de empleadores conformes con los profesionales que culminaron estudios en universidades privadas.

“La diferencia radicaría en la expectativa que se tiene de un egresado de instituto en relación a uno de universidad. Quizá la valla es un poco más alta para los profesionales de las universidades, pues implica más tiempo de estudio, mayor profundidad teórica y demás valoraciones”, agregó Navarro.

No obstante, solo considerando a los empleadores “muy satisfechos”, la ejecutiva precisó que las empresas industriales demuestran un menor índice de conformidad con la oferta del mercado , con solo 8%; a diferencia de firmas de comercio, servicios e informática, que sobresalen con 15%. En el liderazgo de la tabla, destacan como “muy satisfechos” un 18% de contratantes de salud, considerando que clínicas, empresas farmacéuticas, laboratorios, entre otras firmas del rubro, fueron los consultados para este análisis.

“Si bien en general, la calificación es positiva, en el zoom por sector y, especialmente, calificando solo los ”muy satisfechos”, encontramos que son las compañías industriales las que podrían estar esperando algo más de los egresados técnicos", refirió Navarro.

Los institutos más seguidos por los empleadores

En torno a los institutos con mayor presencia de sus estudiantes en el ámbito laboral en Lima, los empleadores respondieron que, generalmente, los egresados técnicos que hoy laboran en sus empresas fueron formados en Cibertec (65%); Senati (63%); Instituto Idat (49%); Isil (44%), entre otros.

“¿Por qué eligen a uno sobre otro? En realidad, podrían ser diversos factores, similar a la recordación. Puede ser el tiempo que tiene la institución, la cantidad de egresados que tiene en el mercado, un tema relacionado con el desempeño de los egresados para contratarlos. Son muchos factores los que se deben estar evaluando”, sostuvo Navarro.

Finalmente, respecto a la importancia de que el egresado tenga un título técnico para ser contratado, un 44% aseguró que dicha certificación “afectaría poco o no afectaría” para tomar una vacante, un 37% manifestó que “afectaría moderadamente” y un 20% concluyó que “afectaría mucho o impediría ser contratado”.

Ficha técnica:

Perfil del público objetivo: empleadores (mandos altos/medios del área de Recursos Humanos, Operaciones, Comercial, Administración y Finanzas con más de un año de experiencia que trabajen en empresas pequeñas, medianas o grandes del sector privado) que esperen contratar profesionales de carreras técnicas de institutos privados y licenciados con máximo de cinco años de egresados, en carreras de Ciencias de la Salud, Tecnología e informática, Publicidad y Marketing, Comunicación Audiovisual y Diseño Gráfico, Administración y Negocios; y Hotelería y Turismo.

258 encuestados (rubros de Comercio, Servicios, Industriales, Informática, Salud). Metodología y técnica: metodología cuantitativa - encuestas por panel y contacto a empleadores.

metodología cuantitativa - encuestas por panel y contacto a empleadores. Fecha de campo: 5 de noviembre al 6 de diciembre del 2025.