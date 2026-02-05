El 82% de empleadores está satisfecho con la oferta profesional que entregan los institutos privados. (Foto: Asiste Perú).
El 82% de empleadores está satisfecho con la oferta profesional que entregan los institutos privados. (Foto: Asiste Perú).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Dentro del mercado laboral, los egresados técnicos (profesionales formados en instituciones cuya principal característica es el conocimiento práctico en corto tiempo) ostentan una posición cada vez más relevante y equivalente al ganado por los egresados universitarios. Así, ante una notoria presencia de estos técnicos en el espectro laboral, Arellano Consultoría elaboró el “Estudio de preferencia empresarial sobre egresados de institutos privados″, el cual profundizó en las demandas de las firmas de Lima en torno a este segmento, las habilidades prioritarias, el nivel de satisfacción actual, entre otros aspectos.

TE PUEDE INTERESAR

Docentes sin posgrado podrán seguir enseñando en universidades
Sunedu autoriza a universidades con licencia denegada extender su proceso de cierre
Dueños y gerentes son los que más buscan una maestría: estas universidades son las favoritas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.