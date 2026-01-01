Sunedu amplia plazo para que universidades con licencia denegada sigan operando. | Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en el marco del proceso de cese de actividades,

adicionales al plazo de cese establecido en el reglamento.

El reglamento del Proceso de Cese de Actividades, aprobado en septiembre de 2018, señaló que las universidades con denegatoria o cancelación de licencia deben fijar un plazo de cese que no supere 2 años, contados desde el semestre siguiente a la notificación de la resolución de denegatoria o cancelación.

LEA TAMBIÉN: Publican ley que garantiza continuidad de estudiantes en caso su universidad pierda la licencia

Cabe recordar que no es la primera vez que Sunedu aprueba una ampliación para universidades con licenciamiento denegado.

La última vez fue en octubre de 2024, mediante la resolución 0030-2024, donde el Consejo Directivo autorizó que las universidades en proceso de cese puedan solicitar una ampliación excepcional de hasta 18 meses adicionales para el otorgamiento de grados y títulos.

LEA TAMBIÉN: Publican norma que crea 20 universidades nacionales en varias regiones del país: ¿En dónde?

Asimismo, cabe señalar que el artículo 16 del reglamento de cese establece que el plazo máximo para que las universidades en proceso de cierre otorguen grados y títulos es de hasta 24 meses, contados desde la culminación del último período de estudios.

La nueva disposición fue oficializada a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. | Foto: Andina
La nueva disposición fue oficializada a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. | Foto: Andina

Sunedu: Vicente Espinoza Santillán es el nuevo superintendente
IGV reducido al 10% para todos los peruanos y más: las propuestas tributarias de los 35 candidatos
UCV es reconocida por su avance en sostenibilidad ambiental en la formación universitaria

