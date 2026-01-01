La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) amplió el plazo para que las universidades con licenciamiento denegado sigan brindando el servicio educativo en el marco del proceso de cese de actividades, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la publicación el Consejo Directivo de la Sunedu decidió por unanimidad que las universidades y escuelas de posgrado con licencia denegada, que estén en proceso de cese, puedan solicitar una ampliación excepcional de hasta 12 meses adicionales al plazo de cese establecido en el reglamento.

El reglamento del Proceso de Cese de Actividades, aprobado en septiembre de 2018, señaló que las universidades con denegatoria o cancelación de licencia deben fijar un plazo de cese que no supere 2 años, contados desde el semestre siguiente a la notificación de la resolución de denegatoria o cancelación.

Cabe recordar que no es la primera vez que Sunedu aprueba una ampliación para universidades con licenciamiento denegado. Desde 2020, fueron 5 las resoluciones que otorgaron este tipo de prórroga.

La última vez fue en octubre de 2024, mediante la resolución 0030-2024, donde el Consejo Directivo autorizó que las universidades en proceso de cese puedan solicitar una ampliación excepcional de hasta 18 meses adicionales para el otorgamiento de grados y títulos.

Asimismo, cabe señalar que el artículo 16 del reglamento de cese establece que el plazo máximo para que las universidades en proceso de cierre otorguen grados y títulos es de hasta 24 meses, contados desde la culminación del último período de estudios.