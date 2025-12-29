La sostenibilidad ambiental se ha convertido en un eje estratégico para el desarrollo de la educación superior en el Perú. En un contexto marcado por los desafíos climáticos y la necesidad de modelos de desarrollo más responsables, las universidades asumen un rol clave como agentes de cambio, no solo desde la formación profesional, sino también desde su propia gestión institucional.

En ese marco, el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó el Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas (RSAUP) 2025, elaborado en coordinación con la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI). El informe ofrece una radiografía del avance ecológico en la educación superior y analiza prácticas concretas implementadas por las casas de estudio durante el periodo evaluado. En esta edición, la Universidad César Vallejo (UCV) se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional, como reflejo de un trabajo sostenido en el tiempo.

IMPULSO A LA MEJORA CONTINUA

El RSAUP no plantea una competencia entre universidades. Se trata, más bien, de una herramienta de autoevaluación que permite a cada institución analizar sus avances, identificar oportunidades de mejora y fortalecer su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Bajo este enfoque, el resultado alcanzado por la UCV responde a un proceso de mejora continua y a la integración transversal de criterios ambientales en su modelo de gestión y vida académica.

Desde la universidad, este enfoque ha sido clave para consolidar una cultura institucional orientada a la responsabilidad ambiental. La Dra. Carmen Aparcana, directora de Responsabilidad Social de la Universidad César Vallejo, señala que “la sostenibilidad no es un proyecto aislado, sino un eje que atraviesa la gestión universitaria, la formación académica y la relación con el entorno”. Según explica, este trabajo involucra a estudiantes, docentes y personal administrativo, generando impactos que trascienden el campus.

El reporte evalúa aspectos vinculados a la gestión ambiental, el uso responsable de recursos, la educación y la participación de la comunidad universitaria. En ese sentido, la UCV desarrolla acciones orientadas a fortalecer la conciencia ambiental y a incorporar la sostenibilidad como parte del proceso formativo, en línea con las prioridades nacionales en esta materia.

UNIVERSIDAD COMO AGENTE DE CAMBIO

En un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, el rol de las universidades resulta estratégico, no solo por su capacidad de formar profesionales, sino también por su influencia en la generación de conocimiento, innovación y buenas prácticas. “Las universidades tienen la responsabilidad de formar ciudadanos conscientes de los desafíos ambientales y capaces de proponer soluciones desde sus distintas disciplinas”, afirma la Dra. Carmen Aparcana.

El reconocimiento obtenido por la Universidad César Vallejo en el RSAUP 2025 refleja esta visión de largo plazo, donde la sostenibilidad se entiende como un compromiso permanente y en evolución. Iniciativas como esta permiten visibilizar avances, pero también refuerzan la necesidad de seguir fortaleciendo políticas institucionales que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Ser consciente sobre estas iniciativas y el enfoque de responsabilidad social que impulsa la Universidad César Vallejo permite entender cómo la educación superior puede convertirse en un actor clave frente a los retos ambientales actuales.

