El Ministerio de Educación (Minedu) formalizó la designación de Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). En la misma Resolución Ministerial N.° 580-2025-Minedu, publicada este lunes, se formaliza la renuncia de Manuel Enemecio Castillo Venegas al cargo de superintendente de la Sunedu, agradeciéndole por los servicios prestados. La renuncia se hace efectiva a partir del 17 de diciembre de 2025, fecha en la que también se declaró la vacancia del cargo y de la presidencia del Consejo Directivo de la entidad.

La resolución precisa que Vicente Espinoza fue elegido por el Consejo Directivo de la Sunedu en su Sesión N.° 051-2025, realizada el 24 de diciembre con fe notarial, conforme a lo establecido en la Ley Universitaria. De acuerdo con la normativa vigente, el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la institución, titular del pliego presupuestal y presidente del Consejo Directivo, cargo que ejerce por un periodo de tres años sin posibilidad de reelección.

Perfil del nuevo superintendente de Sunedu

Espinoza Santillán es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca.

En su trayectoria profesional destaca su desempeño como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, así como su participación en espacios vinculados al fortalecimiento institucional y al sistema jurídico nacional.

La designación del nuevo superintendente de Sunedu ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Junta Nacional de Rectores de las universidades públicas, entidad que agrupa a 20 rectores de casas de estudios como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (UNE).

La entidad expresó su “profundo rechazo” a lo que denominó la “elección irregular” de un superintendente de la Sunedu, “sin la representación legítima de las universidades públicas y los colegios profesionales”.Los rectores alegaeon a través de un comunicado compartido hace unos días que el ministro de Educación hizo una “designación exprés” de Espinoza Santillán como representante del Minedu ante el Consejo Directivo de la Sunedu, “pese a que correspondía únicamente un periodo complementario”.

“Lo más grave es que el designado no ofrece garantías de imparcialidad por sus antecedentes y riesgos de conflictos de intereses”, cuestionaron.