El candidato presidencial de Unidad Nacional, Roberto Chiabra, planteó integrar digitalmente el país y fortalecer la educación técnica durante su participación en la quinta fecha del debate presidencial organizado por el JNE, en el bloque Educación, Innovación y Tecnología, con miras a las Elecciones generales de Perú 2026.

Durante su intervención, el exministro señaló que su objetivo es que todos los peruanos tengan educación escolar completa y, además, un oficio o una profesión, por lo que planteó impulsar la formación técnica y tecnológica en el país.

En ese sentido, propuso integrar física y digitalmente todo el territorio nacional, así como desarrollar un programa masivo de construcción y equipamiento educativo para reducir las brechas de infraestructura, conectividad y acceso a herramientas digitales en los colegios públicos.

“Nuestro objetivo es que todos los peruanos tengan educación escolar completa, un oficio o una profesión. Vamos a integrar física y digitalmente todo el territorio y desarrollar un programa masivo de construcción y de equipamiento educativo” , sostuvo Chiabra.

Asimismo, planteó implementar colegios centrales en las zonas de frontera de la selva, los cuales contarían con profesores bilingües y transporte acuático para los estudiantes, con el objetivo de eliminar progresivamente los colegios unidocentes en esas zonas del país.

Chiabra también propuso promover la cultura científica desde la educación básica para formar estudiantes en ciencia, tecnología e innovación, así como impulsar la actividad física y el deporte. Además, planteó incrementar las becas educativas, pero garantizando que cuenten con presupuesto para evitar recortes.

El candidato también advirtió sobre las brechas educativas vinculadas a la pobreza, la alimentación y la salud, y señaló que millones de peruanos no han terminado la educación escolar, mientras que persisten problemas como la anemia y la desnutrición infantil.

“Tenemos un 41% de peruanos que sufre de inseguridad alimentaria, es decir, come poco, come mal o hay días que no comen. Tenemos 43.7% de niños menos de cinco años con anemia y 12.1 con desnutrición crónica. Y tenemos 8 millones de peruanos que no ha terminado su educación escolar y 1 millón 369,000 analfabetos. Esa es la realidad que hay que cambiar”, indicó durante su participación.

Además, indicó que se invertirá en colegios técnicos e institutos tecnológicos, al considerar que la educación técnica ha sido descuidada por el Estado y que muchos centros de formación cuentan con infraestructura y equipamiento desactualizados. “Nosotros con el Ministerio de Infraestructura vamos a invertir en los colegios técnicos y en los institutos tecnológicos que dan pena y vergüenza”, aseveró.