George Forsyth, candidato a la presidencia. Foto: Captura/JNE
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de todo el país con internet vía Starlink.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026,

Por ello indicó que se incluirá el programa denominado “Mil Laptops”, con el que

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Asimismo, se preocupen por la nutrición de los menores, evitando la anemia, desnutrición y deserción escolar.

“El primer año voy a llevarle internet a todos los colegios a través de Starlink, pagarles sueldos dignos a los profesores y cumplir la cuota de los profesores formados para justamente enseñarles a los 85 mil niños en el Perú que tienen habilidades distintas”, puntualizó.

George Forsyth, candidato presidencial. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec
George Forsyth, candidato presidencial. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

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