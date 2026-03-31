El candidato por el partido Somos Perú, George Forsyth, indicó que, de llegar a la presidencia, conectará el 100% de los colegios de todo el país con internet vía Starlink.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, el candidato prometió implementar internet en los colegios de internet a nivel nacional, presentándolo como un requisito básico para la educación moderna.

Por ello indicó que se incluirá el programa denominado “Mil Laptops”, con el que afirma que se entregarán 2.5 millones de computadoras a los colegios, con el objetivo de que los niños puedan estudiar utilizando dicha tecnología.

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Asimismo, indicó que en un posible gobierno suyo implementará un programa social denominado “Más Juntos”, a través del cual se transferirían recursos directamente a las familias para que los padres se preocupen por la nutrición de los menores, evitando la anemia, desnutrición y deserción escolar.

“El primer año voy a llevarle internet a todos los colegios a través de Starlink, pagarles sueldos dignos a los profesores y cumplir la cuota de los profesores formados para justamente enseñarles a los 85 mil niños en el Perú que tienen habilidades distintas”, puntualizó.