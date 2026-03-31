Fernando Olivera, candidato presidencial. Foto: Captura: / TV Perú
Fernando Olivera, candidato presidencial. Foto: Captura: / TV Perú
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

el cual aseguró que no será menor al 8% del PBI del país.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, planteó la modernización de los colegios en todo el país, sin distinción territorial, con

Asimismo, a esta modernización, prometió incorporar “idiomas esenciales” desde la primera formación, incluyendo tanto lenguas nativas (como el aimara y lenguas de la selva), así como el inglés.

LEA TAMBIÉN: APP denuncia por difamación a Fernando Olivera por acusaciones contra César Acuña

Además, indicó la necesidad de incorporar la “innovación tecnológica” como componente transversal de la educación. Para ello, prometió

“Las empresas de telefonía tendrán que cumplir sus contratos para que llegue internet y toda la comunicación a las zonas rurales”, añadió.

El candidato prometió incorporar “idiomas esenciales” desde la primera formación, incluyendo tanto lenguas nativas, así como el inglés. Foto: TV Perú.
El candidato prometió incorporar “idiomas esenciales” desde la primera formación, incluyendo tanto lenguas nativas, así como el inglés. Foto: TV Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Enrique Valderrama propone elevar el presupuesto de educación de 5.1% a 7.6%
Carlos Espá propone un bono educativo para estudiantes de escasos recursos
Debate presidencial 2026 EN VIVO hoy, 30 de marzo: los 12 candidatos que participarán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.