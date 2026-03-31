El candidato por el Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, propuso que, en un posible gobierno suyo, realizará “el mayor presupuesto de la historia del Perú al sector educación”, el cual aseguró que no será menor al 8% del PBI del país.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, planteó la modernización de los colegios en todo el país, sin distinción territorial, con el que se busca cerrar brechas entre zonas urbanas y rurales mediante la mejora de edificaciones, servicios y equipamiento escolar.

Asimismo, a esta modernización, prometió incorporar “idiomas esenciales” desde la primera formación, incluyendo tanto lenguas nativas (como el aimara y lenguas de la selva), así como el inglés.

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Además, indicó la necesidad de incorporar la “innovación tecnológica” como componente transversal de la educación. Para ello, prometió internet gratuito para estudiantes, profesores y familias, citando la existencia de la red dorsal de fibra óptica que, según afirmó, no se está utilizando.

“Las empresas de telefonía tendrán que cumplir sus contratos para que llegue internet y toda la comunicación a las zonas rurales”, añadió.