Enrique Valderrama apunta a una “revolución educativa” para alejar a los jóvenes del crimen. Foto: Captura/JNE
Enrique Valderrama apunta a una “revolución educativa” para alejar a los jóvenes del crimen. Foto: Captura/JNE
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, para evitar que más personas, sobre todo las más jóvenes, caigan en la delincuencia.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, , destinando al menos 50 mil becas anuales.

Además, dijo que se creará una beca especial para estudiar en las mejores universidades del mundo, condicionada a que los beneficiarios regresen al país para trabajar en el Estado, de modo que el esfuerzo formativo tenga un retorno directo para el sector público.

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Valderrama también prometió duplicar, en 5 años, el número de vacantes en las universidades públicas del país, ampliando el acceso a la educación superior.

En paralelo a ello,

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“Nuestra revolución educativa va a incluir a los maestros de la patria y a los profesores universitarios a los cuales les ofrecemos la homologación”, añadió.

Posición sobre el aborto

En otro momento, Valderrama indicó que está a favor del aborto en caso de violación. Esta respuesta la dio ante la pregunta ciudadana sobre su posición sobre si la legislación actual sobre el aborto protege la salud y derechos de las víctimas de violación.

“Creo que no se le puede exigir a una adolescente que ha sido víctima terrible de una violación”, añadió.

Candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

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