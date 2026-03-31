El candidato por el Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, propone una “revolución educativa” en el país, si llega a la presidencia, para evitar que más personas, sobre todo las más jóvenes, caigan en la delincuencia.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, Valderrama propuso elevar el presupuesto de educación de 5.1% a 7.6% del presupuesto nacional en los próximos 5 años y fortalecer el programa Beca 18, destinando al menos 50 mil becas anuales.

Además, dijo que se creará una beca especial para estudiar en las mejores universidades del mundo, condicionada a que los beneficiarios regresen al país para trabajar en el Estado, de modo que el esfuerzo formativo tenga un retorno directo para el sector público.

Valderrama también prometió duplicar, en 5 años, el número de vacantes en las universidades públicas del país, ampliando el acceso a la educación superior.

En paralelo a ello, anunció un “shock” de creación de institutos tecnológicos a nivel nacional, con la idea de diversificar la oferta educativa y responder a la demanda de formación técnica.

“Nuestra revolución educativa va a incluir a los maestros de la patria y a los profesores universitarios a los cuales les ofrecemos la homologación”, añadió.

Posición sobre el aborto

En otro momento, Valderrama indicó que está a favor del aborto en caso de violación. Esta respuesta la dio ante la pregunta ciudadana sobre su posición sobre si la legislación actual sobre el aborto protege la salud y derechos de las víctimas de violación.

“Creo que no se le puede exigir a una adolescente que ha sido víctima terrible de una violación”, añadió.