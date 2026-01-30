Víctor Cárdenas, vocero de las propuestas económicas del APRA, lo explicó a Gestión. Estas son las más llamativas, con las que el partido de la estrella busca ganar las elecciones generales de Perú este 2026.

¿Cuáles son los pilares del plan de gobierno económico del APRA?

Nuestra propuesta se llama reactivación económica popular. Buscamos abordarla atrayendo inversión privada, generando confianza y realizar un shock de inversiones. Nuestra meta es alcanzar un crecimiento del 7% u 8%. Ese es el estándar para el desarrollo.

La segunda parte es lo popular en la reactivación. Creemos que en el siguiente periodo de gobierno, específicamente las mypes, el sector agrario y los jóvenes deben sentir que el crecimiento les beneficia los bolsillos.

Lo “popular” en su propuesta es que ahora sí gocen la bonanza económica.

Las incluiremos y para eso el programa plantea que el Estado sea más proactivo.

¿Qué implica eso: un Estado que intervenga a nivel empresarial?

No, sino que sea eficiente. El Estado tiene el dinero y los recursos humanos. Queremos hacer varias cosas, una de ellas es una revolución agraria verdadera, con apoyo directo al agricultor, a través de créditos.

Eso último lo ha mencionado Valderrama. Ustedes proponen un gran programa de garantías para el agro, pesca y....

Y las mypes.

¿Cómo se financiaría?

En pandemia tuvimos la experiencia de Reactiva Perú. Operativamente el esquema podía funcionar, pero en la práctica hemos visto que hubo un manejo político de los créditos.

Creemos que, con los especialistas adecuados, podemos replicar esa experiencia y llevar a cabo un esquema muy similar. En principio, usaríamos fondos públicos. Como Ejecutivo podemos crear un fondo que lo potencie y ayudarnos de varios que ya existen, a través de Cofide.

Produce también tiene varios programas con ese fin.

Así es. Hay cosas no útiles, en contrataciones o consultorías, que podríamos orientar para este tipo de iniciativas. Por ejemplo, saldrían de las medidas de austeridad que implementaríamos. Una de ellas será la reducción del presupuesto del Parlamento. Allí liberaríamos casi S/ 700 millones. Haríamos lo mismo en otros sectores.

Víctor Cardenas, vocero del plan económico del APRA, en entrevista con Diario Gestión. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec).

Chocar con el Congreso no es fácil, salvo tengan mayoría parlamentaria. Es el emblema del gasto corriente hoy.

Es una idea que se aplicó en el segundo gobierno de Alan García. Yo creo que podemos buscar un consenso similar. La gente espera ello.

Algo que también esperan los peruanos es que el próximo gobierno resuelva la situación en Petroperú. ¿Qué opina el APRA sobre lo que avanzó ya con José Jerí?

Primero, recalcar que en un gobierno aprista no habrá un sol más de recursos extras para Petroperú. La sangría de recursos debe usarse para otras cosas importantes.

Nos preocupa cómo se está ejecutando el plan del gobierno de transición porque no tenemos claro cuál es el norte. Hay inversiones que ya hemos hecho como Estado y no se han tomado otras opciones para recuperarlos.

¿Cómo cuáles?

No se ha buscado reestructurar Petroperú con un agente privado que lo ayude, con un blindaje legal que lo permita.

Se refiere al Project Management Office (PMO).

Sí, hay experiencias exitosas, como el caso de Ecopetrol. Tampoco se ha evaluado dar la empresa a los trabajadores.

¿Qué los trabajadores dirijan la empresa?

Es una propuesta que hemos recogido en reuniones con expertos, así como buscar un privado reestructurador.

El gobierno de Jerí plantea la venta de activos, ¿eso tampoco les convence?

Algunos deben venderse, como el edificio de Petroperú en Corpac, o algunos clubes que no le aportan nada a la empresa, pero eso no resuelve el gran problema financiero que tiene.

La Refinería de Talara fue una idea aprista. ¿Qué haría el APRA con ella en un nuevo gobierno?

La ineficiencia y la corrupción generaron unos costos increíbles que no se entienden. Se desfiguró el proyecto, pero fue un gasto gigante. Si la idea es no inyectar más dinero, tenemos que ver la forma de recuperarlo.

¿Qué opciones tendrían para la Refinería?

Sería imprudente decir ahora que la venderíamos o que la retendremos. Viendo la finanzas de Petroperú, podríamos tomar la decisión que un privado la administre, con participación estatal. He escuchado a Oliver Stark (ex presidente de Petroperú) remarcar que en su gestión había un fuerte interés privado por la empresa. Con ciertas condiciones, podríamos agotar esas posibilidades.

En general, de volver al poder, ¿harían una gran revisión de lo que logre hacer el gobierno actual estos meses?

Sí, con las ideas que ya mencioné, pero hay que ver también con qué números vamos a recibir Petroperú.

¿En minería qué plantean para reducir la informalidad del sector?

Eliminaremos el Reinfo para tener un sistema de formalización más potente. El principal problema aquí es contractual, entre los que tienen la concesión y los que la trabajan.

Las llamadas concesiones ociosas.

Debemos dar incentivos para alcanzar contratos. Otro punto son las plantas de procesamiento, donde hay gran informalidad. No se paga lo correcto a los mineros. Buscamos convocar inversión privada para tener un mejor manejo ambiental y laboral.

¿APP en plantas de procesamiento minero?

Sí, las podríamos trabajar.

Pero eso sería con las nuevas, ¿qué harían con las ya existentes?

Daremos más recursos para la fiscalización. Aquellas que no sigan la ley, tendrán que cerrar y no estafar a las familias mineras, aparte de contaminar. Eso planteamos.

En su plan de gobierno hablan de “gravar ciertas actividades productivas”, ¿a qué refieren?

Cuando se viven super ciclos de precios de los minerales, nos parece justo que las mineras pueden buscar que esa ganancia extraordinaria se refleje en el Estado y poder trabajar así obras de infraestructura.

Lo hemos hecho en gobiernos pasados, no buscamos que sea impositivo, será producto del diálogo.

¿Les plantearían pagar más impuestos?

Habría que verlo, es una propuesta a gestionar. Otra de ellas es darle parte del canon minero directamente a las comunidades.

¿Cómo?

Podemos llegar a un acuerdo con las mineras para que un porcentaje de lo que destinan al canon, vaya directamente a las comunidades cercanas a los proyectos mineros. Eso viabilizaría la enorme cartera trabada por conflictos sociales.

APRA busca líneas de tren en 3 ciudades aparte de Lima

Cárdenas reiteró también algo que ya ha mencionado Valderrama, su candidato: el APRA buscaría ejecutar y culminar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao en 4 años. Según comentó, la experiencia previa de la Línea 1 los avala para fijarse esa meta ambiciosa.

Pero no son los únicos proyectos ferroviarios en mente. En un eventual gobierno harían lo posible por encaminar otros tres en Trujillo, Piura y Arequipa.

“Podemos trabajarlas, siguiendo el mismo esquema de la Línea 1, 3 y 4. Hay que proyectarse a 30 o 40 años. Son ciudades en crecimiento con potencial minero, agrícola e industrial. Se puede hacer perfectamente”, aseguró Cárdenas.

Los trenes serían para la movilidad interna de la ciudad. El APRA no tomaría en cuenta la experiencia de la Línea 2, ya que están en desacuerdo con que su trazo sea subterráneo. “Generó las principales fuentes de retraso, pudo hacerse como la Línea 1″, cuestionó.