Hasta seis proyectos de ley para encarecer y caducar concesiones mineras, recibe la Comisión de Energía y Minas del Congreso
Elías García Olano
mailElías García Olano

Restan 51 días para concluir con el proceso de formalización minera (31 de diciembre), pero hasta ahora no hay visos de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República vaya a poner en debate el proyecto de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), que debía poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

