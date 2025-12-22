Como parte del presupuesto aprobado para el próximo año, cuando se analiza ¿cómo se estructura el gasto? (“genérica”), lo que tuvo un mayor incremento dentro del gasto corriente fue el monto que se destina al pago de planillas del Estado (personal y obligaciones sociales - S/ 93,956.9 millones): creció 12.3% con respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) del 2025, equivalente a un aumento de más de S/ 10,301 millones.

La variación registrada para el 2026 supera incluso la variación promedio de la última década. Entre el 2015 y 2025, el PIA destinado a planillas aumentó en promedio 9.9% anual.

Cabe señalar que, en el mismo periodo, el presupuesto institucional modificado (PIM) destinado a planillas se incrementó en promedio en S/ 1,169 millones por año respecto al PIA. En términos relativos, esto equivale a un aumento promedio anual de 2.1% entre enero y diciembre de cada año.

Planillas. Fuente: CPC

Niveles de gobierno: 2026 vs. 2015

Por nivel de gobierno, son las regiones las que registraron el mayor aumento con respecto al 2015, con un crecimiento de 267%, equivalente a S/ 27,362 millones. Le sigue los gobiernos locales y el Gobierno nacional con aumentos del 190% y 133%, respectivamente. Para este análisis, el foco recaerá en los ministerios.

En el Gobierno nacional, los sectores con mayores incrementos, en porcentajes, en su PIA de planillas respecto al 2015 son Desarrollo e Inclusión Social (1,483%), Mujer y Poblaciones Vulnerables (1,299%), Jurado Nacional de Elecciones (863%), Ambiental (824%) y Vivienda Construcción y Saneamiento (822%).

Por otro lado, los sectores que registraron los mayores aumentos en soles en el PIA para planillas comparado con el 2015 son cinco que valen la pena conocer:

Interior (S/ 4,774 millones más) Educación (S/ 4,665 millones) Salud (S/ 4,534 millones) Defensa (S/ 2,315 millones) Poder Judicial (S/ 1,974 millones)

Salud y Educación son dos sectores que están bajo el radar, sobre todo, del Congreso de la República, que en los últimos años ha aprobado leyes para pasar a trabajadores CAS al régimen del D.Leg. 728, aumento de remuneraciones e incluso ya avanza la posibilidad de que la jubilación docente supere los S/ 3,000 al mes.

Planillas. Fuente: CPC

El “top” con mayores recursos para el 2026

Analizando los 10 pliegos del Gobierno nacional con mayor PIA de planillas en el 2026, los pliegos que registraron mayores incrementos en términos con respecto al 2015 son Ministerio de Salud (533%), Congreso de la República (308%) y Poder Judicial (169%).

En cuanto a variaciones absolutas, los que registraron mayores crecimientos en el PIA de planilla son Ministerio de Salud (S/ 5,335 millones más), Ministerio del Interior (S/ 4,655 millones) y Ministerio de Educación (S/ 2,715 millones).

Educación y salud, son dos sectores con más incrementos de los recursos asignados para planillas. Foto: Minedu.

Regiones y municipalidades

En cuanto a los gobiernos regionales, los que han registrado el mayor aumento en su presupuesto para planillas con respecto al PIA 2025, son Huánuco, Amazonas y Ucayali con aumentos del 336%, 322% y 315%.

Sobre los gobiernos locales, las municipalidades de Huánuco, Junín y Cajamarca son las que han registrado el mayor aumento en su presupuesto para planillas con respecto al PIA 2015, con aumentos del 267%, 258% y 251%, respectivamente.

Regiones. Por nivel de gobierno, son las regiones las que registraron el mayor aumento con respecto al 2015.

En cuanto a los gobiernos regionales, los que han registrado el mayor aumento en su presupuesto para planillas con respecto al PIA 2025, son Huánuco, Amazonas y Ucayali con aumentos del 336%, 322% y 315%. (Foto: Pixabay)

Ejecución del presupuesto

En términos de ejecución, el gasto en planillas muestra un comportamiento consistentemente alto. Entre el 2015 y 2024, la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado destinado a planillas alcanzó en promedio el 97.8%, lo que evidencia que los recursos asignados a personal y obligaciones sociales suelen ejecutarse casi en su totalidad cada año.