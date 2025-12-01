El último viernes, el Congreso de la República aprobó –cumpliendo el plazo establecido por ley– el Presupuesto Público para el 2026. (Foto: Andina)
El último viernes, el Congreso de la República aprobó –cumpliendo el plazo establecido por ley– el Presupuesto Público para el 2026.
Whitney Miñán
El último viernes, el Congreso de la República aprobó –cumpliendo el plazo establecido por ley– el Presupuesto Público para el 2026. En total, los tres niveles de gobierno (ministerios, regiones y municipalidades) contarán con S/ 257,561.6 millones el próximo año para actividades y proyectos.

