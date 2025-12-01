En general, la distribución de los recursos asignados para casi todas las funciones prácticamente no ha variado respecto al proyecto de ley inicial presentado en agosto por el Poder Ejecutivo, según revisión de Gestión. Sin embargo, hay un cambio considerable en solo una de ellas.

Según uno de los anexos (que recogió los ajustes hasta el 29 de noviembre), la función Legislativa tendrá un presupuesto público de más de S/ 1,735 millones para el próximo año. Esto significa un incremento de casi 40% respecto a la idea inicial del Gobierno de Perú, que tenía en el radar para esta entidad S/ 1,250.3 millones.

Con esto, sería el tercer año consecutivo que la función Legislativa inicia con un presupuesto que supera los S/ 1,000 millones, aunque para el 2026 está más cerca de los S/ 2,000 millones.

Es más, si nos concentramos en el pliego Congreso de la República como tal, que forma parte del Gobierno nacional, contará con S/ 1,657.2 millones para los gastos corrientes, donde S/ 1,262.9 millones responden al pago de personal y obligaciones sociales.

Las funciones son una arista para revisar el presupuesto público, pero no es la única. Gestión también hizo una revisión a otros puntos que fueron bastante debatidos en los últimos días (aunque no son los únicos).

Bono habitacional: ¿hubo o no más recursos?

Una arista en la que puso foco este diario fue en los recursos que se asignarían para los bonos habitacionales: bono familiar habitacional (BFH) y bono del buen pagador (BBP).

Para el 2025, entre BBP y BFH, el Estado dispuso entregar más de S/ 1,513.1 millones para financiar bonos de vivienda (presupuesto institucional de apertura – PIA), evitando se repita la necesidad de pedir recursos urgentes a mitad de año. Pero en el 2026 no se repitió el plato.

Ahora, ya con el proyecto aprobado a nivel del pleno, el monto que recibió luz verde fue de S/ 1,013 millones para el BFH y S/ 75 millones para el BBP.

Cabe recordar que Jose Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), había alertado cuando recién era dictamen: “Ha sido una pésima noticia ver que, por más que el MVCS solicitó más (S/ 2,000 millones inicialmente para 2026), lo que se ha aprobado en la Comisión de Presupuesto es menor: poco más de S/ 1,000 millones”.

Becas para educación: ¿con o sin presupuesto?

Otro tema que estuvo en discusión fue el otorgamiento de presupuesto para becas. Al final, según el texto aprobado, se autorizó al Ministerio de Educación (Minedu) a realizar modificaciones presupuestarias, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, para financiar la sostenibilidad de las becas otorgadas y a ser otorgadas el próximo año por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Además, se autorizó, excepcionalmente, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Minedu hasta por la suma de S/ 50 millones, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para garantizar el financiamiento de las becas.

El examen de preselección para Beca 18 - 2026 fue organizado por el Pronabec y se desarrolló el pasado 16 de noviembre en las 24 regiones del país. Foto: Pronabec

Este tema había causado preocupación pues, durante el debate del presupuesto, en la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, este propuso aumentar el número de vacantes de ingreso a las universidades públicas como propuesta ante la insuficiencia presupuestal de solventar 20 mil becas del programa Beca 18 prometidas.

Cabe recordar que se reveló que Beca 18 continúa con el proceso para la convocatoria 2026 pero, el presupuesto necesario para el financiamiento de las 20 mil becas prometidas por el Gobierno no fue incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, según reveló el dominical Punto Final durante el mes pasado.