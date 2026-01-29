El Poder Judicial (PJ) autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del Apra y de ocho personas investigadas, como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado.
La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
La investigación abarca el periodo de tiempo de enero de 2005 a diciembre de 2016, en relación con la campaña electoral del año 2006.
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: APRA teme quedar fuera de la contienda electoral, así como Acción Popular
La medida alcanza a Luis Alva Castro, Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca, Mercedes Cabanillas, Luis Gasco, César Zumaeta, Luciana León, Franklin Chávez y al Partido Aprista como persona jurídica.
El juez sostuvo que levantar estos secretos es necesario, pertinente y proporcional para esclarecer los hechos, debido a que existen elementos que justifican acceder a información financiera para continuar las diligencias fiscales.
LEA TAMBIÉN: ONPE: 37 organizaciones políticas elegirán candidatos vía delegados y solo 2 vía afiliados
Asimismo, el magistrado rechazó el pedido respecto a Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén, debido a que existe una resolución de segunda instancia que anuló lo actuado contra ellos, la cual sigue vigente y debe ser acatada.