El candidato a la presidencia por el partido Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, indicó que el gas de Camisea es un recurso que pertenece a todos los peruanos, por lo que su prioridad debe ser el uso doméstico y, si llega a la presidencia, impulsará un proceso de industrialización nacional.

Durante el debate electoral por las Elecciones Generales 2026, dio como ejemplo de industrialización el caso de la planta de Cachimayo, donde a partir del gas de Camisea.

“Cómo en Cachimayo se pueden transformar a partir de nuestro gas de Camisea en fertilizantes, en urea, para todo el agro nacional”, indicó.

Por ello, el candidato propuso crear la denominada Empresa Nacional de Fertilizantes del Perú, para producir fertilizantes con gas de Camisea y venderlos al sector agrícola a precio de costo.

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Lucha contra el crimen

Fernando Olivera precisó que, de llegar a la presidencia, “aniquilará” a las organizaciones criminales, sicarios, extorsionadores y corruptos.

“Con la nueva policía expulsaré a todos los generales y a todos los coroneles comprometidos con el crimen porque en vez de proteger a los peruanos se han unido y protegen a los delincuentes”, añadió.

Precisamente, indicó que esta denominada “nueva policía” se desarrollará con una nueva inteligencia y la confianza de la población. Asimismo, se tendrá para ello cooperación internacional.

“Renovaremos a todos los vocales y fiscales supremos. Habrá procesos sumarios, el pueblo participará a través del sistema de jurados y la impunidad terminará. Eso es aniquilar al crimen”, puntualizó.