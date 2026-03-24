Fernando Olivera propone crear empresa nacional para producir fertilizantes con gas de Camisea. Foto: Captura/TV Perú
Fernando Olivera propone crear empresa nacional para producir fertilizantes con gas de Camisea. Foto: Captura/TV Perú
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Redacción Gestión
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por lo que su prioridad debe ser el uso doméstico y, si llega a la presidencia, impulsará un proceso de industrialización nacional.

Durante el debate electoral por las Elecciones Generales 2026, dio como ejemplo de industrialización el caso de la planta de Cachimayo, donde a partir del gas de Camisea.

“Cómo en Cachimayo se pueden transformar a partir de nuestro gas de Camisea en fertilizantes, en urea, para todo el agro nacional”, indicó.

Por ello,

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Lucha contra el crimen

Fernando Olivera precisó que, de llegar a la presidencia, “aniquilará” a las organizaciones criminales, sicarios, extorsionadores y corruptos.

“Con la nueva policía expulsaré a todos los generales y a todos los coroneles comprometidos con el crimen porque en vez de proteger a los peruanos se han unido y protegen a los delincuentes”, añadió.

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Precisamente,

“Renovaremos a todos los vocales y fiscales supremos. Habrá procesos sumarios, el pueblo participará a través del sistema de jurados y la impunidad terminará. Eso es aniquilar al crimen”, puntualizó.

Fernando Olivera precisó que, de llegar a la presidencia, “aniquilará” a las organizaciones criminales, sicarios, extorsionadores y corruptos. Foto: TV Perú.
Fernando Olivera precisó que, de llegar a la presidencia, “aniquilará” a las organizaciones criminales, sicarios, extorsionadores y corruptos. Foto: TV Perú.

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