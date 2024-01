El exministro Fernando Olivera recobró su libertad después de haber sido detenido y llevado a la sede de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP). La detención estuvo relacionada con un proceso por presunta difamación.

La liberación indica que se han revisado las circunstancias del caso y se ha determinado que no existen fundamentos suficientes para mantenerlo bajo custodia.

El excongresista fue arrestado el viernes 26 de enero al regresar de España, fue aprehendido por la División de Requisitoria de la Policía Nacional.

Fernando Olivera. (Foto: Andina)

“Sin haberme notificado debidamente, de pronto, me entero, al retornar de una operación de salud, a la vista, en el aeropuerto y me conducen acá, por difamación. Porque resulta que yo habría difamado a la gobernadora de Moquegua. Aquí se me quiere amordazar, sin respetar el legítimo derecho a la defensa”, dijo el excandidato presidencial a RPP.

En el año 2022, Fernando Olivera declaró de que la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, estaba involucrada en una conspiración y formaba parte de una organización delictiva dirigida por el expresidente del Perú, Martín Vizcarra. A raíz de estas afirmaciones, enfrentó una denuncia por difamación y estaba inmerso en un proceso legal.

“Poder Judicial dispone la liberación del exministro Fernando Olivera, luego de realizarse de forma virtual, hoy a las 11:00 a.m., la audiencia de instalación, el juicio oral por la querella por difamación interpuesta por la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez”, detalló el Poder Judicial a través de la red social X.

