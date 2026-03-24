Con miras a las elecciones del 12 de abril de 2026, Marisol Pérez Tello, candidata de Primero la Gente, participó en el debate del Jurando Nacional de Elecciones (JNE). En este espacio definió sus ejes para combatir la inseguridad ciudadana.

“[...] Hay un responsable de esta incertidumbre y es el Congreso de la República que ha legislado en contra de nosotros, de la gente. Hoy, el rostro de esas normas [“procrimen”] tiene un nombre: la extorsión. Creen que es casualidad, que harán algo cuando tengan el poder o mantendrán esos privilegios. [...] [Buscamos] ley dura, pero que es la ley, con una Policía con las condiciones, los recursos y la independencia para poder investigar, de la mano con una Fiscalía y un Poder Judicial autónomo. Por eso derogaremos toda esa legislación que se ha aprobado y son las llamadas leyes procrimen ", mencionó Pérez Tello en sus primeros minutos.

Propuestas sobre seguridad

El primer bloque del debate se concentró en la seguridad ciudadana. Pérez Tello insistió que las leyes procrimen han sido el punto de partida para el desborde de la criminalidad.

“ Esas leyes procrimen han sido aprobadas por el Parlamento; muchos de los que están acá están representados [en el Congreso]. En particular [el candidato] José Luna ha votado [como congresista] a favor del impedimento de incautar explosivos a los Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendidos, de la ‘Ley Soto’ (sobre prescripción de delitos), de la norma para cumplir dicha ley, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado”, acusó durante su tiempo de debate contra el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Refirió que, en un eventual Gobierno, y tras derogar las leyes procrimen, se implementaría la unidad “GENIO”, es decir, un Grupo Especial Nacional de Inteligencia Operativa. Además, se buscaría implementar en la Policía una versión actualizada del Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional del Perú al 2030 “Mariano Santos Mateo”.

Durante su exposición la candidata subrayó: “Una vez que se deroguen las normas implementaremos una Policía honesta e incorruptible para que de la mano con un Ministerio Público y un Poder Judicial autónomos para que [el culpable] entre a la cárcel y no salga hasta cumplir condena y pagar la reparación civil”.

Debate presidencial. Bloque 1 fue sobre seguridad. Participaron Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez. Captura: Debate JNE

Su paso por el Ministerio del Interior

Entre el 2016 y 2017, Marisol Pérez Tello fue ministra de Justicia. Esto fue recordado durante el debate por los presentadores. Ante ello, le consultaron por qué cree que ahora sus propuestas tendrían resultado cuando “lo que hizo como ministra, a la luz de lo que está ocurriendo, no ha sido suficiente”.

Pérez Tello respondió: “[Lo aprobado en ese momento] es lo único que ha superado los 9 años en este país: cárceles productivas, grilletes y bloqueadores. No han terminado en 9 años, pero su incapacidad no es mi responsabilidad”.