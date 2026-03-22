La minería ilegal en el Perú combina vacíos en fiscalización, debilidad institucional y circuitos económicos ilícitos, lo que plantea retos clave para el próximo gobierno. Foto: Andina.
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Giancarlos Torres
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La discusión sobre cómo enfrentar la minería ilegal en el Perú cobra mayor relevancia en un contexto en el que recientes iniciativas legislativas podrían terminar debilitando la actividad formal. El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, que plantea cambios al régimen de concesiones bajo la premisa de combatir las denominadas “concesiones ociosas”, ha encendido alertas en el sector por su potencial efecto de abrir espacios a la informalidad y a la ilegalidad.

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