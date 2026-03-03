Las exportaciones mineras peruanas al cierre del 2025 marcaron la cifra récord de US$61,849 millones, monto que significó un crecimiento de 28% con relación al 2024 (US$48,368 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero a diciembre del año pasado ascendieron a US$28,130 millones, cifra que reflejó un aumento de 19.3% respecto a similar periodo del 2024 (US$ 23,575 millones).

Mientras que las exportaciones de oro alcanzaron la suma de US$ 23,244 millones en 2025, que al compararse con el año 2024 (US$ 15,618 millones) mostraron un incremento de 48.8%.

¿Qué metales hicieron la diferencia?

Asimismo, detalló que el aumento del valor exportado de productos mineros en 2025 respecto al 2024, se sustentó por el mayor valor de los envíos de oro (US$ 7,626 millones más), cobre (US$ 4,554 millones más), plomo (US$ 766 millones más) y zinc (US$ 487 millones más), debido a los mayores precios y volúmenes registrados.

las exportaciones de oro del Perú crecieron 48.8% en el 2025

La SNMPE citó que el año pasado, el cobre representó el 45% del valor de las exportaciones mineras y el oro el 38%. También destacó que las exportaciones mineras explicaron el 66% de las ventas totales del Perú al mundo en 2025.

El gremio empresarial también dio a conocer que las exportaciones mineras peruanas en diciembre 2025 ascendieron a US$ 6,468 millones, lo que reflejó un crecimiento de 47.6% con relación a similar mes del 2024 (US$ 4,381 millones).

Envíos de cobre en diciembre

La SNMPE indicó que las exportaciones cupríferas sumaron 2,654 millones de dólares en diciembre último, cifra que significó un incremento de 39.3% respecto a diciembre del año 2024 (US$ 1,905 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre reportada en diciembre fue porque el precio creció 43.1%, a pesar de que el volumen se redujo en 2.6%.

De otro lado, señaló que las exportaciones de oro llegaron a 2,658 millones de dólares en diciembre 2025, lo que representó un aumento de 62.4% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,636 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el incremento de su precio en 57.7% y en volumen 3%, respecto a diciembre del 2024.