Un modesto aumento en el valor de las exportaciones chilenas de cobre el mes pasado parece estar ocultando una caída de la producción, mientras el mayor país productor del metal lidia con la disminución de las leyes y el bajo desempeño de algunas minas.

Los envíos de enero por US$ 4,550 millones representan un aumento interanual del 7.9%, según datos del banco central publicados el lunes. Sin embargo, los precios promedio subieron un 34% en el mismo período.

De confirmarse a finales de este mes, la menor producción en un país que aporta una cuarta parte del cobre extraído a nivel mundial subrayaría los contratiempos de la oferta global que impulsaron los precios a una serie de récords en enero, antes de moderarse a comienzos de febrero.

La producción en Chile disminuyó en términos interanuales en cada uno de los últimos cinco meses de 2025.

Las minas de cobre chilenas han sufrido reveses en proyectos clave para explotar zonas más ricas de los yacimientos, mientras que una mina operada por Capstone Copper Corp. se vio afectada por una huelga y la gigante Quebrada Blanca enfrenta problemas de almacenamiento de relaves.

Tragedia en Congo

Al menos 11 mineros murieron tras un derrumbe ocurrido durante la madrugada del sábado pasado en la mina de Tilwezembe, al sur de la ciudad de Kolwezi, capital de la provincia de Lualaba, en el sur de la República Democrática del Congo (RDC), confirmó a EFE el Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Saemape).

“Se trata de un accidente mortal ocurrido en el sitio minero de Tilwizembe, con un balance provisional de once muertos y seis heridos entre los mineros, que trabajaban de noche y de forma clandestina al pie de un talud en el fondo de la cuenca de la mina, lo que viola las normas de seguridad y los horarios de trabajo reglamentarios vigentes”, declaró a EFE por teléfono el director provincial de Saemape, Georges Nyembo .

Este organismo público achacó el accidente al desprendimiento de una “importante masa” de rocas, y señaló que ya hay equipos especializados desplegados en el lugar para buscar a posibles víctimas enterradas bajo los escombros.

Los once cuerpos recuperados se encuentran actualmente en la morgue del hospital de Lualaba-Mupandja, y todas las actividades de la mina, donde se extrae cobalto y cobre, se encuentran paralizadas, según Saemape.

Las mencionadas cifras difieren de las proporcionadas a EFE por el portavoz de la sociedad civil de Kolwezi, Siméon Tundele, que elevó a 14 el número de víctimas mortales.

“Tenemos un balance provisional de esta tragedia ocurrida el 7 de febrero alrededor de las tres de la madrugada (01:00 GMT). Fue causada por el desprendimiento de rocas sobre los mineros mientras varios de ellos se encontraban excavando”, indicó a EFE por teléfono Tundele.

Todas las víctimas son mineros artesanales “que trabajan por la noche” y hay otros seis heridos, señaló esa misma fuente.

En la RDC, país muy rico en minerales, estos accidentes son frecuentes en las numerosas minas informales que hay en el sur y el este de su territorio; con escasas regulaciones, operadas muchas por milicias y donde las operaciones de rescate son a menudo tortuosas.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE