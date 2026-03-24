José Luna Gálvez planteó destinar S/ 5,000 millones anuales a seguridad ciudadana y aumentar el número de policías en las calles. Foto: Andina.
José Luna Gálvez planteó destinar S/ 5,000 millones anuales a seguridad ciudadana y aumentar el número de policías en las calles. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En el esperado debate presidencial de las , el , planteó durante el bloque de seguridad ciudadana del debate electoral aplicar un “shock de inversión” de S/ 5,000 millones anuales para enfrentar la criminalidad, además de incrementar el número de policías en las calles y fortalecer la investigación policial.

Como parte de sus propuestas, el postulante señaló que en un eventual gobierno suyo el exministro del Interior Daniel Urresti asumiría nuevamente esa cartera, con el objetivo de ejecutar un plan de seguridad enfocado en combatir la extorsión y el sicariato.

LEA TAMBIÉN: José Luna Gálvez denunciará a Rafael López Aliaga: “Voy a proceder penalmente”

“Me acompañará Daniel Urresti como ministro del Interior en el gobierno. Juntos daremos el shock más importante en inversión de seguridad ciudadana en el Perú: 5 mil millones por año. Lograremos erradicar esta lacra”, afirmó durante su intervención.

Más policías y tecnología

Con el objetivo de mejorar la lucha contra el crimen organizado, el candidato indicó que además, “implementaremos el franco de 20 mil ternas para que puedan convertirse en policías de investigación del Perú”.

Asimismo, propuso reforzar a nivel nacional la dirección especializada contra la extorsión y el sicariato, además de equipar a la Policía con tecnología de geolocalización y georreferenciación para facilitar la identificación y captura de delincuentes.

Según explicó, el financiamiento para este plan provendría de recortes en el gasto público, entre ellos la reducción del presupuesto del Congreso en 50%, recursos que, según dijo, serían destinados a seguridad ciudadana.

Enfoque en investigación policial

Luna sostuvo que la seguridad depende principalmente del Poder Ejecutivo y reiteró que su estrategia se basa en tres ejes: mayor presupuesto, más policías en las calles y fortalecimiento de la investigación criminal.

LEA TAMBIÉN: Se enciende la campaña electoral: López Aliaga y Luna Gálvez se lanzan acusaciones

En esa línea, aseguró que su partido presentó anteriormente un plan de seguridad con estas medidas al gobierno del expresidente Pedro Castillo, pero afirmó que no fue ejecutado.

El candidato centró su propuesta en incrementar la capacidad operativa de la Policía Nacional y fortalecer la investigación criminal como herramientas principales para enfrentar la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

Industrialización del país como eje económico

En otro momento, Luna Gálvez señaló que su propuesta económica se basa en la industrialización del país, para que el Perú deje de exportar solo materias primas y pase a producir bienes con valor agregado, lo que permitiría generar empleo y crecimiento económico en las regiones.

El candidato sostuvo que este proceso requerirá inversiones en infraestructura como fibra óptica en distritos, electrificación trifásica a nivel nacional, construcción de represas, impulso a microempresas y el desarrollo de zonas económicas especiales vinculadas a corredores logísticos y al puerto de Chancay, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y productivo del país.

TE PUEDE INTERESAR

Marisol Pérez Tello enfoca propuestas en la eliminación de leyes “procrimen”
Wolfgang Grozo propone la construcción de 3 megacárceles para combatir la delincuencia
Tomás Gálvez será fiscal de la Nación hasta el 2029

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.