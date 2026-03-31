En el marco del debate presidencial organizado por el Jurado nacional de Elecciones (JNE), la candidata Fiorella Molinelli, representante de Alianza Fuerza y Libertad, compartió sus principales propuestas de gobierno de cara a las elecciones 2026.

La participación de este lunes 30 de marzo se concentra en empleo y educación.

Educación bajo la lupa

Durante el bloque “Educación, innovación y tecnología”, Molinelli fue enfática: “No podemos normalizar que las escuelas se caigan a pedazos, que los alumnos vivan en situaciones indignas y que los maestros estén olvidados por el Estado”.

Sostuvo así que, de llegar al poder, los institutos estarían conectados a una inmediata oferta laboral: reforzaría el protagonismo del Senati y del Tecsup. En cuanto a la educación básica, detalló que los alumnos recibirían clases sobre inteligencia artificial; mientras que los estudiantes universitarios recibirían educación financiera.

Se refirió también a los docentes: “Los profesores serán bien pagados, no menos de S/6,000, con capacitación y meritocracia”.

Asimismo, compartió algunas cifras: “Cerraremos la brecha de infraestructura en 30% en los próximos 5 años [...] y reduciremos el 40% de brecha rural”. “Son metas metas viables con indicadores y financiamiento claros, lo vamos a financiar con un gasto público eficiente y de calidad, con obras por impuestos (OxI) y asociaciones público-privadas“.

Molinelli apostó, además, por un enfoque de educación similar al modelo alemán. A ello le sumó el impulso a startups y la implementación de políticas de salud mental y nutricional desde la etapa escolar .

Participación conjunta

“El estado debe enseñar a pescar y no solamente a entregar pescado” , afirmó la candidata. Con ello se concentró en mencionar la importancia de la inversión privada y la necesidad de mejorar el manejo de la inversión pública.

Asimismo, señaló que “el Perú no es Lima”, así que una de sus misiones es “reconstruir el Perú desde las regiones, con puertos, carreteras y aeropuertos”.

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