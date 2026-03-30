La segunda fase del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026 se reanudará de forma presencial este lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El evento reunirá a 12 candidatos presidenciales, organizados en ternas y bloques temáticos, y contará con señal de cobertura nacional a través de TV Perú, el canal institucional del JNE y los principales canales de señal abierta y cable, como Canal N, América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, el debate podrá seguirse por plataformas digitales y redes sociales oficiales, lo que permitirá un alcance internacional.

A diferencia de la primera etapa, que se realizó los días 23, 24 y 25 de marzo y estuvo centrada en temas como seguridad ciudadana e integridad pública, la jornada de este lunes 30 marcará el inicio de los debates enfocados en empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología. Los candidatos estarán agrupados en ternas y participarán en un formato estructurado que incluye exposición de propuestas, preguntas ciudadanas, debate directo y un mensaje final.

¿Qué candidatos participan en el debate del lunes 30 de marzo?

En la jornada de este lunes 30 de marzo participarán 12 candidatos presidenciales, agrupados en ternas según los ejes temáticos de la noche: empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología.

Los candidatos que intervendrán son:

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Carlos Espá (Partido SíCreo)

Carlos Álvarez (Partido País para Todos)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)

Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

¿Cómo quedan las ternas del debate del 30 de marzo?

Ternas del primer bloque

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 1 Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Walter Chirinos (Partido Político PRIN) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) 2 Carlos Espá (Partido SíCreo) Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) Carlos Álvarez (Partido País para Todos) 3 Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) Carlos Jaico (Perú Moderno) Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) 4 George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Ternas del tercer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

Terna Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 1 Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Carlos Espá (Partido SíCreo) 2 George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú) Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) 3 Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) Carlos Álvarez (Partido País para Todos) Walter Chirinos (Partido Político PRIN) 4 Carlos Jaico (Perú Moderno) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

¿A qué hora empieza el debate presidencial del JNE 2026 este lunes 30 de marzo?

El debate presidencial del JNE de este lunes 30 de marzo está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora peruana). La transmisión se realizará desde el Centro de Convenciones de Lima y se extendería por aproximadamente entre 2 y 3 horas, dependiendo de la dinámica y el número de intervenciones de los candidatos.

A continuación, los horarios aproximados por país para el inicio del debate del lunes 30 de marzo:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 31 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 31 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

9:00 p. m. ET (hora de la costa este)

8:00 p. m. CT (hora del centro)

7:00 p. m. MT (hora de la montaña)

6:00 p. m. PT (hora del Pacífico)

Fechas de las jornadas de debate del JNE 2026

El ciclo de debates presidenciales del JNE para las Elecciones Generales 2026 se divide en dos grandes fases:

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

En cada fecha se presenta un grupo distinto de candidatos, definidos mediante sorteo, quienes abordan los mismos ejes temáticos para facilitar la comparación de propuestas por parte de la ciudadanía. La primera fase estuvo enfocada en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad e integridad pública; mientras que esta segunda etapa se centra en empleo, desarrollo y emprendimiento, además de educación, innovación y tecnología.

¿Qué temas se discutirán en el debate del JNE 2026 del lunes 30 de marzo?

Para este lunes 30 de marzo, la estructura temática del debate está organizada en cuatro bloques principales, articulados en torno a dos grandes ejes: empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología.

Primer bloque — empleo, desarrollo y emprendimiento : Propuestas sobre creación de empleo digno, impulso al emprendimiento, desarrollo productivo, formalización laboral y apoyo a pequeñas y medianas empresas.

: Propuestas sobre creación de empleo digno, impulso al emprendimiento, desarrollo productivo, formalización laboral y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Segundo bloque — pregunta ciudadana : Los candidatos responden interrogantes formuladas por la ciudadanía y seleccionadas por el JNE, relacionadas con las dificultades para acceder a empleo, oportunidades de negocio, desarrollo regional y otros problemas cotidianos vinculados al desarrollo económico.

: Los candidatos responden interrogantes formuladas por la ciudadanía y seleccionadas por el JNE, relacionadas con las dificultades para acceder a empleo, oportunidades de negocio, desarrollo regional y otros problemas cotidianos vinculados al desarrollo económico. Tercer bloque — educación, innovación y tecnología : Medidas para mejorar la calidad educativa, reducir brechas de acceso, promover la innovación, la digitalización y el uso de tecnología en el sistema educativo y en la gestión pública.

: Medidas para mejorar la calidad educativa, reducir brechas de acceso, promover la innovación, la digitalización y el uso de tecnología en el sistema educativo y en la gestión pública. Cuarto bloque — mensaje final: Cada candidato presenta un mensaje de cierre dirigido a los votantes, resumiendo sus principales propuestas y su visión de país.

En cuanto al uso del tiempo, el formato contempla que cada postulante cuente con un minuto para presentar su propuesta principal en cada tema, seguido de dos minutos y medio para el intercambio y la confrontación de ideas con sus compañeros de terna. Para las preguntas ciudadanas, el tiempo de respuesta será de alrededor de un minuto y medio por candidato, mientras que el mensaje final se concentrará en un minuto por participante.

¿Cuáles son las reglas que los candidatos deben respetar durante el debate del JNE?

Aunque el detalle técnico de las reglas depende del reglamento específico del JNE para este ciclo de debates, se mantienen lineamientos generales como:

Respeto estricto a los tiempos asignados para exposiciones, réplicas y espacios de intercambio.

Prohibición de ataques personales, insultos o expresiones discriminatorias contra otros candidatos o grupos de la población.

Obligación de ceñirse a los temas de cada bloque y al formato definido (exposición inicial, preguntas ciudadanas, intercambio y mensaje final).

Prohibición de mostrar propaganda electoral adicional (afiches, pancartas u otros objetos publicitarios) dentro del set de debate.

Respeto a las indicaciones del moderador y del equipo técnico del JNE durante toda la transmisión.

TL;DR

El debate presidencial del JNE 2026 regresa este lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), desde las 8:00 p. m., con transmisión por TV Perú, el canal institucional del JNE, otros canales de señal abierta y cable, y plataformas digitales. En esta jornada participarán 12 candidatos agrupados en ternas, que debatirán sobre empleo, desarrollo, emprendimiento, educación, innovación y tecnología, en cuatro bloques que combinan exposición de propuestas, preguntas ciudadanas, intercambio directo y mensaje final.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el debate del JNE

¿Dónde se puede ver el debate?

Se transmitirá por TV Perú, el canal institucional del JNE y los principales canales de señal abierta y cable, además de plataformas digitales y redes sociales oficiales.

¿Cuánto dura cada debate?

Generalmente cada jornada se extiende entre 2 y 3 horas, dependiendo del número de candidatos y de la dinámica de los bloques y las intervenciones.

¿Todos los candidatos participan en las mismas fechas?

No. Los candidatos se reparten en varias jornadas, definidas por sorteo, para que cada grupo tenga tiempo suficiente para exponer y debatir sus propuestas ante la ciudadanía.

¿El formato será el mismo los tres días de la segunda fase?

El esquema de bloques temáticos se mantiene, aunque los contenidos, las preguntas ciudadanas y la combinación de ternas pueden variar según la fecha y los ejes priorizados para cada jornada.