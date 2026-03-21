En Perú existen más de 2.6 millones de hectáreas de ecosistemas degradados por diversos factores: desde manejo inadecuado de residuos sólidos de las zonas urbanas, proliferación de botaderos informales, deforestación, ampliación de la frontera agrícola, hasta actividades informales.

Así lo refirió la titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Nelly Paredes, que advirtió que tal degradación se refleja en el hecho que esos ecosistemas han perdido su capacidad de captar agua de forma regular, así como también su función protectora.

Esa situación, indicó, afecta directamente a más de 15 millones de peruanos en el ámbito nacional, pero en general, hace más vulnerable a nuestro país al cambio climático, al reducir la capacidad de sus ecosistemas para enfrentar esa anomalía mundial, la cual en el Perú se refleja en una mayor frecuencia en la ocurrencia del fenómeno de El Niño, y de desastres naturales.

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Proyectos ambientales

En busca de frenar tal degradación, Paredes refirió que su sector ha recogido propuestas de las autoridades locales y regionales de 20 departamentos, así como de cinco instituciones públicas, que han consolidado en una cartera de 75 proyectos de inversión ambiental.

Ese conjunto de proyectos, refirió la titular del Minam, demandará una inversión total de más de S/ 800 millones, que esperan financiar a través de mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Proyectos en Activos, con apoyo de ProInversión y de la inversión privada.

De las iniciativas identificadas, 59 serán ejecutadas mediante Oxi y 16 bajo el esquema de Proyectos en Activos, lo que permitirá acelerar la ejecución de proyectos y contribuir al cierre de brechas en servicios públicos ambientales.

Al respecto, Elvis García, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, explicó a Gestión que esa cartera de proyectos comprende iniciativas de dos tipos: uno para la gestión de residuos sólidos y otro para la construcción de infraestructura natural.

Iniciativas para el manejo de residuos

En el primer caso, sobre la gestión de residuos, esos planes apuntan a implementar activos como celdas de disposición de residuos, plantas de valorización de los mismos, camiones compactadores, entre otros, a fin de resolver el manejo inadecuado de la disposición de deshechos, comentó García.

Para resolver los problemas de falta de manejo de esos residuos, en esa cartera se han incorporado 32 proyectos de inversión de 12 regiones por más de S/ 515 millones, a ejecutar vía OxI, así como 9 iniciativas para la valorización de residuos de la construcción y demolición, o el coprocesamiento, a realizarse a través del mecanismo de Proyectos en Activos.

El Minam la recuperación de ecosistemas a través de proyectos a ejecutar vía Obras por Impuestos. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

Propuestas de infraestructura natural

En el caso de infraestructura natural, señaló el funcionario, los proyectos se centran en la recuperación de los ecosistemas, a través de acciones de conservación, cuidado, control, vigilancia y monitoreo, en zonas afectadas, como por ejemplo el Santuario de Machu Picchu, la zona turística del Velo de la Novia, o la reserva natural del Huascarán.

Para el efecto, 11 regiones han presentado 26 proyectos de inversión en infraestructura natural por S/ 200 millones, que incluyen la construcción de centros de interpretación, puntos de fiscalización, monitoreo, vigilancia y control, sendas naturales ecológicas para turismo, etcétera.

Estos proyectos esperan financiarse a través de OxI, y con todo lo cual la meta es lograr la recuperación y conservación de 10,000 hectáreas degradadas.

De esa forma, por ejemplo, citó García, si se logra conservar las fuentes de agua que irrigan esos ecosistemas, se podrá lograr la reforestación de dichas zonas en las zonas altas, para evitar el desplazamiento de tierras (huaicos) hacia las partes bajas, así como reducir el riesgo de daños por ejemplo a la infraestructura vial, que es la más afectada por deslizamientos.

“Este es un trabajo de 4 meses que se viene desarrollando desde noviembre del año pasado. Hemos tenido reuniones técnicas con los gobiernos regionales, locales, así como con parte de los inversores privados que se han empezado a interesar [...] hemos convocado mineras, cementeras, empresas vinculadas a turismo, alimentos, financieras. Hay una diversidad de empresas que están interesadas en estos proyectos”, detalló a este diario.

El experto recordó que la última modificación al reglamento de Obras por Impuestos que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habilita que ese mecanismo también pueda financiar trabajos de operación y mantenimiento de los activos cuya construcción proponen los referidos proyectos.

Según los planes del Minam, tales iniciativas serán presentadas en nuestra capital al sector privado este 21 de abril a través de una rueda de inversión, donde esperan juntar a los gobiernos subnacionales proponentes con el sector privado, a fin de buscar su adjudicación y próxima ejecución. Pero, algunas de las ideas son:

Infraestructura natural: proyectos en Áreas de Conservación Regional (ACR) y Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE) en regiones como Huánuco, San Martín, Lambayeque y Ucayali. Además de intervenciones en Áreas Naturales Protegidas a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las propuestas destaca el desarrollo del Parque Ecológico Nacional Papa León XIV, en Ancón.

proyectos en Áreas de Conservación Regional (ACR) y Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE) en regiones como Huánuco, San Martín, Lambayeque y Ucayali. Además de intervenciones en Áreas Naturales Protegidas a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las propuestas destaca el desarrollo del Parque Ecológico Nacional Papa León XIV, en Ancón. Gestión de residuos sólidos: iniciativas orientadas a la recuperación de áreas degradadas y al fortalecimiento del servicio de limpieza pública en regiones como Amazonas, Cajamarca, Cusco, Piura, Puno y San Martín, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y reducir impactos ambientales.

iniciativas orientadas a la recuperación de áreas degradadas y al fortalecimiento del servicio de limpieza pública en regiones como Amazonas, Cajamarca, Cusco, Piura, Puno y San Martín, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y reducir impactos ambientales. La cartera también incorpora proyectos de fiscalización ambiental y fortalecimiento institucional, con participación de entidades adscritas como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), orientados a mejorar capacidades técnicas y optimizar el monitoreo ambiental.