En 2024, el Índice de Vulnerabilidad en el Perú se ubicó en 35.2 puntos, por debajo de los 38.5 registrados en 2013, de acuerdo con el estudio “Vulnerabilidad de las personas en el territorio 2013–2024” elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Vale recordar que el Ceplán es el órgano rector del Sistema Nacional de planeamiento Estratégico, que es parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El estudio en mención refiere que la reducción de 3.3 puntos antes señalada, refleja avances graduales en el acceso a servicios básicos, salud y educación, aunque al mismo tiempo observa que persisten marcadas desigualdades entre regiones del país.

Persisten las desigualdades territoriales

El estudio también muestra que este indicador es altamente sensible a crisis externas, así por ejemplo, refiere que, durante la pandemia, la vulnerabilidad aumentó hasta 37.5 puntos en 2022, lo que evidenció la fragilidad de los avances frente a choques económicos y sanitarios.

Uno de los principales hallazgos es que, en 2024, la brecha entre la región con mayor vulnerabilidad y la de menor nivel supera los 40 puntos, diferencia que confirma que las desigualdades territoriales siguen siendo un problema estructural.

En tal sentido, señala que las regiones de la Amazonía y diversas zonas de la sierra concentran las mayores dificultades, mientras que la costa centro y sur presentan mejores condiciones, vinculadas a un mayor acceso a servicios y a un mayor dinamismo económico.

entre las regiones con mayores niveles de pobreza figuran las de la Amazonía. (Imagen: Andina)

Regiones más vulnerables

En ese contexto, los contrastes regionales son marcados, pues Loreto (58.5 puntos) y Ucayali (53.4) registran los niveles más altos de vulnerabilidad, asociados a limitaciones en servicios básicos, salud, educación y nutrición infantil.

En el extremo opuesto, indica que Moquegua (18.1), Arequipa (21.1), Ica (21.8), Callao (21.9) y Tacna (22.7) muestran los menores niveles, todos por debajo de 23 puntos.

Asimismo, el estudio del Ceplan advierte que no se observa un proceso claro de convergencia territorial, y que, aunque todas las regiones han mejorado en el tiempo, en general mantienen posiciones similares, lo que indica que las brechas no se están reduciendo de manera significativa.

Crecimiento económico no es suficiente

Por dimensiones, las mayores diferencias se concentran en servicios básicos y salud, mientras que la situación de la población infantil y de las mujeres continúa siendo un desafío relevante, y la educación, pese a los avances, aún refleja desigualdades.

Frente a este panorama, el estudio del Ceplan señala que el crecimiento económico, si bien es necesario, no es suficiente para reducir la vulnerabilidad.

En varias regiones, mayores niveles de ingreso -observa el estudio de Ceplan- no se traducen en mejores condiciones de vida, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas focalizadas y adaptadas a las características de cada territorio.

En esa línea, el documento recomienda fortalecer un enfoque territorial en la planificación y ejecución de las intervenciones públicas, promoviendo acciones diferenciadas que permitan cerrar brechas de manera sostenida y mejorar la calidad de vida de la población.

Este estudio -indica Ceplán- constituye una herramienta clave para la toma de decisiones, al proporcionar evidencia útil para orientar mejor las estrategias de desarrollo y avanzar hacia un país más equitativo.

LEA TAMBIÉN: Ceplan reune consenso para dar prioridad a tecnología 5G