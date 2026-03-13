La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recuerda a los usuarios que, si no están de acuerdo con la facturación de su recibo de agua potable, pueden presentar un reclamo ante la empresa, con un plazo de hasta 60 días calendario siguientes a la fecha de vencimiento del recibo.

Además, explicó que el reclamo puede ser presentado por el titular de la conexión o del predio afectado, el representante de la junta de propietarios o cualquier usuario/a del servicio y que la empresa tiene la obligación de recibirlo.

En tanto, la empresa de agua no puede cortar el servicio por falta de pago del recibo reclamado y “el paga primero y reclama después” no existe. Si esta situación se presenta, se debe reportar a la entidad.

¿Cómo leer tu recibo de agua?

Tu recibo de agua no solo informa cuánto debes pagar, también te da herramientas clave para controlar tu consumo y detectar posibles problemas a tiempo. Estos son los tres datos más importantes que deberías revisar cada mes:

1. Periodo de consumo

Ubícalo en la sección “Información de pago”. Allí verás el intervalo de fechas durante el cual se registró tu consumo. Esto te permite relacionar tu uso de agua con tus hábitos diarios o eventos específicos en casa.

2. Lectura del medidor

Compara la lectura actual con la del mes anterior. La diferencia entre ambas refleja el volumen total de agua (en metros cúbicos) que has consumido y por el cual se ha calculado tu pago.

3. Historial de consumo

Observa la evolución mes a mes. Si notas un aumento inesperado, podría deberse a una fuga interna o a un uso no habitual. Detectarlo a tiempo te ayuda a evitar gastos innecesarios y cuidar este recurso vital.

Es importante destacar que estos son los únicos datos que Sedapal considera al momento de emitir el monto de tu consumo de agua, lo que garantiza la transparencia de tu recibo.